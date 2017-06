Yahir explica por qué no cantará en el concierto de La Academia

Uno de los que más causó revuelo a su llegada a la presentación de la telenovela “Mi marido tiene familia” fue Yahir, quien en relación a su no participación en el concierto que ofrecerá la primera generación de La Academia en el Auditorio Nacional, dijo “sí me invitaron, pero los organizadores del Auditorio y fue sólo de palabra, creo que las cosas se tienen qué hacer bien, sentarse a platicar, revisar el proyecto y no sólo por un mensaje de WhatsApp. La verdad es que nunca se tuvo esa plática seria y no se llegó a ningún acuerdo”