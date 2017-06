“Ópera Guau”, una historia perruna para niños y grandes

La puesta en escena pretende acercar a los infantes un tipo de música que no siempre tienen a la mano y lo harán de una manera divertida e interactiva el próximo domingo 18 de junio en el Foro Shakespeare

Arturo Arellano

Con el interés de fomentar la cultura musical en los niños, es que nace “Ópera Guau”, una puesta en escena inspirada en obras de este género y que por medio de una historia perruna, cuyo hilo conductor son arias operísticas, infunden en los pequeños valores como la amistad y conocimiento sobre grandes autores, personajes e intérpretes de la ópera. La obra se estrena este domingo 18 de junio en el Foro Shakespeare, donde permanecerá durante los siguientes domingos de junio y julio.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor y director del montaje Ángel Alvarado, señaló que “la culminación de una fusión de teatro y ópera, esto quiere decir que no es ni una, ni otra, se confabulan los géneros de manera mágica para invitar a los niños al teatro y a toda la familia. Es acercar a la gente a la ópera, que no se siga creyendo que es para públicos exclusivos, además aquí se toca el tema de la amistad, que debe ser algo importante de rescatar hoy, cuando con redes sociales se tiene a 8 millones de amigos, pero no se habla con ninguno. Aquí los cuatro personajes que son perros, se ven metidos en problemas que sólo se solucionarán si son capaces de trabajar en equipo logrando una amistad”.

Sobre las obras incluidas destacó que son arias en su idioma original “son en idioma original, en italiano, incluimos por ejemplo ‘Nessun dorma’, ‘Funiculi, funicula’, ‘El canto del balcón’ de Romeo y Julieta, entre otras. Todas las adaptamos al modo en que está contada la historia, cuyo hilo conductor es justamente la ópera. Tenemos arias conocidas, que los niños identifican por películas y las desarrollamos para mostrarles que es un aria y como se canta”. Para lo anterior refiere que “trajimos tenores y sopranos del INBA, algo que ha sido maravilloso, pues tienen una preparación impecable. Ha sido un trabajo largo desde que empezamos los ensayos, desde hace un año y meses y es ahora el Foro Shakespeare el que confió en nosotros. Caben 200 personas y creemos que lo importante es que estés cerca de los cantantes, que los tengas a la mano y además se rompe la cuarta pared, los niños pueden acercarse a los perros”.

El director recuerda su primer encuentro con la ópera y de ahí su necesidad por llevarles el género a las nuevas generaciones. “La primera vez que escuche ópera fue con Bugs Bunny, cuando era un niño y ni siquiera sabía que eso era ópera, pero era muy divertido, como Buggs Bunny utiliza la ópera cuando se ve en problemas, esta contra alguien. Luego en la primaria vi ópera porque nos llevaron a Bellas Artes, fue lo que detonó mi gusto total por la ópera, de alguna manera aquellos dibujos animados que incluyen ópera y obras literarias llevaron mi atención al arte y después la educación en la escuela lo completo”.

Luego de haber realizado algunos ensayos con público infantil presente refiere que “el público infantil es el más difícil de convencer, si a los cinco minutos no los atrapas ellos se van a otra cosa, sin embargo, con “Ópera Guau”, es impresionante, pues los infantes se enganchan y quieren acercarse, les gusta, terminan queriendo estudiar canto y ópera”.