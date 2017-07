“Con mi puño y letra”: Chuy Zúñiga

Se perfila como una de las propuestas musicales juveniles del género regional mexicano, con el lanzamiento de su álbum debut

Asael Grande

Originario de San Luis Potosí, desde pequeño demostró su pasión por la música, gracias al apoyo de su familia, Jesús Aduato Zúñiga Azuara, mejor conocido en el medio artístico como Chuy Zúñiga, joven cantautor de 22 años de edad, se perfila como una de las propuestas musicales juveniles del género regional mexicano, con el lanzamiento de su álbum debut, titulado ‘Con mi puño y letra’, del cual se desprenden los sencillos “A tu lado”, y en el cual Zúñiga incluye 14 temas de su autoría: “Estoy muy contento, siempre me he dirigido a los fans, el público hace al artista, con este disco quiero dejarles un recuerdo bonito, entregarme a los corazones de cada persona con mi música y que la gente tenga un recuerdo bonito de mi persona, aparte de que son temas de mi autoría, son canciones que tienen sentimiento, son alegres, románticas, estaré presentando este disco por la República Mexicana, y después ir a Estados Unidos, si Dios quiere, antes de que acabe el año, ahora estamos haciendo la promoción del disco, que tiene letras románticas, cumbias para bailar, canciones rancheras, de todo un poco para cada tipo de gusto, me gusta mucho el rancho, mis letras hablan mucho de caballos, del rancho, de mis vivencias”, dijo el cantante en conferencia de prensa.

Cuando se tiene talento se logra destacar en cualquier género y Chuy Zúñiga ha sabido demostrarlo, ya que ha grabado con banda sinaloense, y también norteño banda, para esta producción musical grabó temas románticos, para enamorar a la pareja, algunas cumbias para bailar, un par de corridos, canciones rancheras: “como la canción que abre el disco, ‘La herencia de mi padre’, un tema muy alegre, del género ranchero, me gusta innovar, lo novedoso puede llegar a más personas, quiero darme a conocer como intérprete y compositor, estoy abierto a muchas posibilidades, mis letras hablan de cosas que me han pasado, tardé siete meses en acabarlo, fuimos seleccionando muchas canciones, me gustaría cantar algún día en el Auditorio Nacional, yo me debo al público, y siempre hay que darle lo mejor”, agregó Chuy Zúñiga, quien destacó que su material discográfico se caracteriza por su variedad en las canciones y porque todas las letras son de su autoría.

Fue en el 2006 en la que Chuy Zuñiga , grabó el tema “Te quiero bonita”, el cual fue muy bien aceptado en su primera presentación, misma que hizo oficialmente como artista profesional en la Feria de El Dorado, en Sinaloa: “siempre he admirado a todos los artistas, cada uno tiene su propio estilo y personalidad, Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Don Vicente, ni se diga, mis respetos para ellos, cantan con el corazón”.