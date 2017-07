José Manuel Figueroa y Bobby Pulido harán gira juntos

Con el tour “Desvelado de amor” los cantautores quieren mostrar su herencia musical con canciones propias en un sendero forjado por ellos mismos

Arturo Arellano

Ser hijos de padres famosos es el peso que les tocó cargar, por un lado Bobby Pulido es vástago de la leyenda tejana Roberto Pulido, y por el otro José Manuel Figueroa, es hijo del conocido “Poeta del Pueblo” Joan Sebastian. Sin embargo, ambos artistas han tenido una carrera propia, forjada con su propio esfuerzo y éxitos, mismos que van a plasmar en complicidad durante una gira que recorrerá todo México y parte de Estados Unidos, denominada “Desvelado de amor”, que arracará en Puebla a finales de agosto.

En conferencia de prensa, José Manuel Figueroa recordó “esto tiene que ver con que hace 20 años se forjó una gran amistad entre Bobby y yo, cuando éramos esos muchachos ilusionados con el mismo sueño en el lomo, con muchas ganas de trabajar. Estuvimos en un programa de televisión en Los Ángeles, de ahí tuvimos compatibilidad y surgió la amistad. Confieso que fui a Miami persiguiendo los besos de una mujer y llegué a ese programa donde empatamos ideas, salió la guitarra, compartimos historias y la poca gente que estaba ahí nos agradeció, porque nos dijeron que era un espectáculo fenomenal, desde entonces surgió la intención de hacer un show juntos; sin embargo, los tiempos no lo habían permitido hasta hoy”.

Lo mismo asegura que “hemos llegado a una edad importante y después de vivir tantas cosas, estamos maduros musicalmente hablando, quizá no completos, pero sí vivimos un éxito que nos permite hacer lo que se nos pegue la gana”.

A lo anterior, Bobby agregó que “no somos llamarada de petate, tenemos mucho colmillo en esto. Sin embargo para los hijos de padres famosos que también queremos triunfar es doblemente difícil, porque tienes que salir de una sombra. Para el día de hoy ya hemos hecho mérito propio, a mí me tocó cuando empecé, que amigos de mi papá me decían que nunca iba a llegar a lo que quería, pero yo digo que no se trata de superar, sino de hacer un nombre y carrera propia. En este caso es un gusto poder compartir este tour con José Manuel, somos amigos y no pienso en nadie más cuando de un proyecto así se trata”.

José Manuel Figueroa agradeció que “definitivamente en los momentos más difíciles de mi vida el único que pudo darme un buen consejo y darme oxígeno fue mi amigo Bobby, ha surgido la pregunta de que si hay competencia o rivalidad, pero no es así, nos admiramos mucho, sus canciones siempre han estado presentes, son soundtrack de mis penas y alegrías”, comentario que Bobby enriqueció diciendo “no hay barreras de ego, porque nos complementamos, mis raíces vienen del norte, acordeón, tololoche, bajosexto y José Manuel es más de banda, metales y vientos. Es muy padre disfrutar un concierto con canciones en banda o norteño, van a ser casi 30 músicos en el escenario y cantaré temas de él, como él cantará de las mías”.

En el tema de Joan Sebastian, José Manuel dijo: “la pérdida de un padre no se supera, ni se celebra, es una contradicción de palabras. Yo celebro a diario lo que mi padre me dejó y él siempre me pidió que me aliara de gente que admiro y respeto, de gente buena, hoy tengo la fortuna de estar junto a un gran amigo y definitivamente no sólo yo perdí un padre, Bobby perdió un gran amigo”. Negó que vaya a ser parte de algín tipo de evento para conmemorar el aniversario luctuoso de su padre “no necesito ir al panteón, ni ir a ese lugar, sufro las muertes a mi forma, si ellos (su familia) lo quieren hacer los felicito, pero yo no, no hay palabras que yo pueda usar para describir lo que significa la muerte de un padre.

El tour, protagonizado por José Manuel Figueroa y Bobby Pulido empieza en Puebla a finales de agosto, después recorrerá gran parte del interior de la República Mexicana, para llegar finalmente a Estados Unidos en noviembre.