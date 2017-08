“Nosotros también somos responsables”: Cordero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El tema del socavón del paso exprés de Cuernavaca, donde murieron dos personas (padre e hijo), ha sido, debida proporción, un asunto de enjuiciamiento público y mediático nacional e internacional del gobierno de Enrique Peña Nieto similar al de los 43 de Ayotzinapa.

El embate mediático aplicado contra el titular de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza no tiene antecedente. Ocurrido el accidente, cabeceros, jefes de información, columnistas y reporteros se lo quisieron comer vivo.

Lo acusaron incluso de los pecados cometidos por los conserjes de su secretaría.

Y digo embate mediático porque yo nunca vi una manifestación del Ángel al Zócalo en la cual participaran miles de ciudadanos para sustentar lo que los medios pedían contra Ruiz Esparza.

Es decir, el tema del juicio sumario mediático nunca lo ha sido de los ciudadanos, como masa.

Bueno, ni siquiera vi que fuese tema central de las redes sociales, como ha ocurrido con otros asuntos. Hubo algunos memes, y se acabó.

En fin, finalmente ayer Ruiz Esparza compareció ante diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que preside el ex secretario de Hacienda, ex precandidato presidencial y ex coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero.

Como era previsible, los legisladores le tundieron por arriba y abajo, por los lados y hasta por su mala conciencia al titular de la SCT.

No digo que no se lo merezca, a lo mejor era necesario meterlo en un cazo con aceite hirviendo, o quemarlo con soplete poco a poquito, al ritmo de despacito.

Sin embargo, su jefe el presidente Enrique Peña Nieto y los cercanos a él no lo ven igual. Por eso el alcance de su presentación en el Senado estaba previsto desde que se determinó que no fuese comparecencia, sino reunión de trabajo. Eso le quitaba el carácter de vinculatorio.

Sus detractores le podrían decir o demostrar lo que quisieran, y él responder igual, a sabiendas de que no tendría ninguna consecuencia legal.

Ruiz Esparza iría, escucharía, respondería y se iría… y ya. Y después de eso, diputados, senadores y medios, a otra cosa. Así ocurrió.

“Somos igualmente responsables”

El que marcó sorpresivamente la diferencia en este encuentro, fue el senador Ernesto Cordero, presidente de las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Tercera de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

No sólo admitió que los diputados y senadores eran igualmente responsables de accidentes como el del socavón del paso exprés de Cuernavaca, sino que acusó a sus compañeros legisladores de estar inmersos en una corrupta y perniciosa inercia en la que sólo buscan beneficios económicos y políticos en su paso por la Cámara de Diputados o por la de Senadores.

Inició suave, casi amigable en su autocrítica, para luego asestar el rudo uppercut a sus compañeros de comisión y Congreso:

“Me parece que todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente tuvimos la oportunidad de manifestar nuestras inquietudes.

“Quiero decir que es evidente que hubo omisiones, errores en la construcción de esta obra de infraestructura, que le costaron la vida a dos mexicanos y destrozaron una familia, lo cual es una desgracia.

“Y que también hubo omisiones en el tema de protección civil, que ya mañana serán desahogadas con el señor gobernador en su momento.

“(Pero) También creo que esto nos debe mover como legisladores a una reflexión. Lo que hicimos hoy es lo que deberíamos hacer de manera continua y permanente a lo largo de todo el año en las comisiones sustantivas en ambas cámaras.

“Si en las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y el Senado estuviéramos menos preocupados por repartirnos el presupuesto público en las carreteras de nuestros pueblos y mejor le diéramos seguimiento y asumiéramos la responsabilidad política que tenemos de darle seguimiento a la ejecución del gasto, probablemente también nosotros hubiéramos coadyuvado a evitar una desgracia como la que sucedió.

“También nosotros debemos asumir que tenemos el mandato constitucional de darle seguimiento a la ejecución del gasto y no lo hacemos plenamente, estamos más preocupados por otras cosas; esa es una desagracia y nos debe de mover a la reflexión”, indicó (negritas de este columnista).

El comentario, preciso, descarnado, dejó fríos a los senadores y diputados que se habían despachado con la cuchara grande en descalificaciones y acusaciones en contra de Ruiz Esparza y del gobierno de Peña Nieto.

La síntesis de lo dicho por Cordero podría ser: no les queda el convertirse en jueces de un problema del cual ustedes son igualmente culpables.

En esta misma Tercera Comisión estará hoy el gobernador Graco Ramírez.

Inician las plenarias

Los senadores de Acción Nacional iniciarán mañana jueves un encuentro plenario que culminará el viernes para definir su agenda legislativa de los siguientes cuatro meses.

La intención, afirman sus dirigentes, es ir con todo en lo que será un cierre previo al arranque del mayor proceso electoral nunca antes vivido en México, cuya joya es la Presidencia de la República.

Los senadores blanquiazules llegan fortalecidos, luego de haber vivido la incertidumbre por rompimientos y conflictos internos. En este contexto ha destacado la actuación conciliadora de Fernando Herrera quien ha logrado que sus compañeros le den la vuelta a la página de las discordias, para darle paso a nuevos objetivos de unidad.

Hoy el objetivo es poner de nuevo sobre la mesa dos temas generales, pero no menos prioritarios e impostergables –Sistema Anticorrupción e inseguridad–, que por razones conocidas se encuentran pendientes en ambas cámaras del Congreso.

Por eso y más no hay que perder de vista la plenaria senatorial panista ya que Herrera se ha caracterizado como político por cumplir con su palabra. Ello ha sido un elemento central en la unidad del grupo, y para darle un nuevo dinamismo a la Junta de Coordinación Política bajo su Presidencia.

Mayor atención a Centroamerica

Gonzalo Guízar Valladares, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de México, y representante permanente ante el Foro del Parlamento Centroamericano, advirtió en Guatemala que la conflictividad social y económica de la región exige un papel más activo de las naciones centroamericanas.

Guízar, quien participa en un encuentro del Parlacen, destacó que la problemática migratoria, especialmente la que involucra a pueblos indígenas exige una respuesta decidida de los gobiernos del área.

Guízar, quien participa en Guatemala en representación del Congreso de México consideró que se requiere de la realización de más encuentros como el del Parlacen, a fin de llegar a acuerdos en beneficio de una mejor relación de los centroamericanos y su relación con México.

Cierre de trabajos

Al cerrar los trabajos de la Primera Comisión de la Permanente, la senadora Graciela Ortiz informó que, a lo largo de mayo, junio, julio y lo que va de agosto, en esta Comisión se tramitaron más de 400 asuntos.

Se dijo honrada de haber colaborado con los senadores y diputados que la integran y se lamentó no haber tenido más tiempo para indagar a fondo los supuestos actos de corrupción de la empresa Odebrecht, para deslindar responsabilidades, y avanzar en lo establecidos por la ley a fin de que se sancione a los responsables.

