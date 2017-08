“El Loco” Valdés le pelea a Hacienda 7 millones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria le inmovilizó todas sus cuentas bancarias con fines de embargo

Es sometido a severos tratamientos médicos en razón de un melanoma

Manuel “El Loco” Valdés se encuentra en la ruina, se ha declarado insolvente para el pago de sus gastos diarios (comidas) y los tratamientos médicos a los que es sometido.

Es por ello que lanzó a través de dos de sus hijos un SOS a sus compañeros artistas para que lo ayuden, en razón de que el Servicio de Administración Tributaria le inmovilizó todas sus cuentas bancarias con fines de embargo, en razón de que como contribuyente tiene un fuerte adeudo.

La familia Valdés ha tenido que reconocer que toda esta desgracia que le ocurre a “El Loco” Valdés, se debe al mal manejo de su equipo de trabajo, que toda su vida eludió al fisco.

Marcos Valdés, uno de sus hijos, señaló que tiene un medio hermano (Michel) que es abogado y que tramita el descongelamiento de una de sus cuentas, que se refiere a la pensión vitalicia que le otorgó Televisa, con lo cual se recuperarían aproximadamente 7 millones de pesos.

Y es que antes de morir Emilio Azcárraga Milmo, le otorgó una exclusividad vitalicia a “El Loco”, la cual se le estuvo pagando durante los últimos 10 años, pero la cobraban los mánagers del comediante y nunca cotizaron a Hacienda.

En este caso, el abogado e hijo de Manuel Valdés gestiona que no le embarguen por completo la cuenta, pues ello procede cuando no es posible localizar al contribuyente o éste no permite que le realicen las auditorías.

Manuel Valdés es sometido a severos tratamientos médicos en razón de un melanoma (tumor) en un pulmón, lo cual le genera demasiado líquido, que es complicado drenar. Todo esto se deriva de otro tumor en la cabeza, que fue extraído, pero quedaron nodulitos y uno de ellos es el que provocó el derrame del líquido pulmonar.

Ante tal situación, tanto lo que queda de su familia, como la otra familia, la artística, le prepara un homenaje para reunir dinero y pagar los tratamientos médicos y la comida.

El reconocimiento se llevará a cabo el martes 5 de septiembre en la Casa de Coahuila, situada en el Ex-Convento de Churubusco, donde el boleto costará mil 300 pesos, pero varios amigos han confirmado su participación para abultar la causa: Los Mascabrothers, Alejandro Suárez y La Sonora Dinamita.

Quienes concurran es porque quieren aportar recursos para “El Loco”. Ya se hizo la invitación (y aceptó) al “Piojo” Herrera y a futbolistas y conocidos americanistas.

Los hijos de “El Loco” señalan que han lanzado el SOS, porque verdaderamente ellos también atraviesan por una crisis económica y desean que con el apoyo de la sociedad su padre deje de tener problemas monetarios.