Alicia Machado aclara su relación con Gloria Trevi

Pide a la prensa que no se le vuelva a preguntar sobre el tema

Para quienes pensaban que la principal enemiga de Gloria Trevi era Lucero, se equivocaron, la ex Miss Universo, Alicia Machado, la dejó atrás y deliberada o dolosamente difundió un video en redes sociales, en el que habla mal de la cantante regiomontana.

“Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo su historia, ni nada”, confiesa Alicia Machado en el video que se publicó en la página de Facebook Mundo Trevi.

La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la cantante mexicana y reiteró que no simpatiza con nada que tenga que ver con la Trevi.

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, es una ex presidiaria, ya no me sigan involucrando con esta mujer, qué horror, hay cosas más importantes qué comentar”.

Machado recordó que se vio obligada a pedirle disculpas en México, porque supuestamente la amenazaron de muerte.

“Allá en México me tocó ofrecerle disculpas a la Trevi, porque me amenazaron de muerte, pero yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, A ver, qué se les ocurra amenazarme aquí, en Estados Unidos, a ver cómo les va a ir”.

“No dejan de joder con el cuento, vayan a verla triunfar, está bien. En México hay gente que tiene mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jóvenes, talentosas, que cantan increíble. Aquí no”.