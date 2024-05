Toc Toc celebra el cumpleaños de la grandiosa Raquel Garza

Durante una función especial

Son 60 años de edad, pero toda una vida de éxito y pasión por la actuación

Asael Grande

La obra que cuenta con más de mil 800 funciones, hablan de la enorme aceptación de esta puesta en escena que se presenta en el Centro Cultural San Ángel. Un exitazo ha sido su evento mensual de TocCumpleaños, por lo que MejorTeatro se complació en formar parte del festejo que tuvo como anfitriona a la grandiosa Raquel Garza (quien interpretó a María), y acompañarla a partir su pastel en una función especial de Toc Toc.

“Esta noche es especial porque quiero mucho a esta compañía, quiero mucho esta obra, quiero mucho esta producción, Mejor Teatro siempre me ha abierto las puertas, y me siento muy contenta, porque esto es un apapacho para el corazón, son muestras de cariño, y lo agradezco muchísimo; Toc Toc es una obra compleja, alternamos, pero también eso es lo que hace esta obra interesante, porque el público nunca ve a un elenco base, todos son buenos actores”, dijo la actriz, en entrevista con esta casa editorial, DIARIO IMAGEN.

Actriz y comediante, Raquel Garza, famosa por su personaje de Tere la Secretaria, nació en 1965 en Tampico, Tamaulipas. Estudió en el Instituto Andrés Soler. En sus inicios trabajó como miembro de la liga Latinoamericana de Improvisación y fue asistente del mago Ari Sandy y del Mago Krotani: “serán unos veinticinco, treinta años de carrera pero pierdo el hilo yo, me falta todo por hacer, en el momento que sienta que ya hice todo, un actor deja de crecer, el actor tiene que seguir caminando, buscando, reinventándose, tener retos, porque eso es lo que nos mueve a los actores, el actor no tiene otra manera de crecer más que en un escenario, en un foro, en un set, y eso es lo que hace esto es maravilloso, es una carrera difícil, que quiebra espíritus, pero que te da todo, eso es maravilloso”.

Sobre llegar a sus 60 años de edad, Raquel Garza, quien debutó en el teatro con la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín, participó en la obra Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca, y realizó también varias temporadas de la obra Don Juan Tenorio, compartió que “cumplir años es llegar a metas, es vivir y a mí me encanta cumplir años, aunque sean muchísimos, pero siempre agradecer estar viva, haciendo lo que me gusta, he llegado a una etapa estoy cerrando una década, estoy iniciando otra, y estoy donde me gusta estar”.

Con participaciones en películas como Take of Beverly Hills y participaciones en televisión como en las telenovelas, Gente bien, Ramona, Amor real y Velo de novia, destacó: “a mí me gusta actuar, estar en un escenario, me gusta reír, me gusta sentir, tocar profundidades del ser humano, y eso hace que uno llegue a envejecer en esta carrera, hay que saber transcurrir, así es la vida; soy una persona obsesiva, tengo de todos un poco, pero esa es mi naturaleza, verifico todo, hay algo dentro de mí en todos los tocs”.

Toc Toc se presenta en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, y sus funciones son viernes a las 19:00 y 21:00 horas, sábados a la 18:00 y 20:00 y domingos a las 17:00 y 19:00 horas.

Toc Toc se presenta en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, y sus funciones son viernes a las 19:00 y 21:00 horas, sábados a la 18:00 y 20:00 y domingos a las 17:00 y 19:00 horas