Aplauden en Toronto a Gael García

En estreno mundial del filme francés “If you saw his heart”

El actor y director mexicano, Gael García Bernal, recibió aplausos y sonrisas del público canadiense en el estreno mundial de la película francesa que protagoniza “If you saw his heart” (Si vieras su corazón), de la directora Joan Chemla.

Entre risas y bromas el reconocido actor respondió las preguntas del público en el lujoso Winter Garden Theatre del centro de Toronto, donde se realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluye el domingo, luego de haber proyectado más de 339 películas.

En la presentación del filme, la cineasta parisiense (“Dr. Nazi”, “The Man with the Golden Brain”) aseguró que hay actores profesionales y los que no lo son, y que Gael “es un profesional”. Al explicar al público cómo se dio el proyecto de esta película, el protagonista de “La mala educación”, “Babel” y “Amores perros” explicó que la directora le mandó el libreto, el cual “aterrizó” en él y luego se reunió con ella, “donde también hubo un aterrizaje”, bromeó.

García Bernal fue escogido por el TIFF, junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar la serie “In conversation with…”. La conversación del actor mexicano será la noche de hoy.

El actor, productor y director mexicano es descrito por el TIFF como un “actor político, constructor de comunidad”, quien hablará sobre su “inspiradora carrera”.