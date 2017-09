Ahora sí, ¡ya estamos hartos!

Índice político

Francisco Rodríguez

Hoy el hartazgo se mide en brotes, en demandas, en gritos. Basta un repaso por los recientes acontecimientos en el país para detectar una erupción social sin paralelo en la historia moderna. Por si fuera poco, atizada por la abulia, la apatía y la ignorancia de las autoridades de cualquier nivel sobre el grado de la temperatura social.

Pablo Neruda, desde la Isla Negra, ya lo había sintetizado con maestría: “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”.

Las mayorías silenciosas, inermes, desorganizadas, están demostrando que pueden y deben encarar los desafíos del presente y los amagos de un destino premeditado por la fuerza, dominado por el lado oscuro de la miseria homínida, la que desafortunadamente sólo se rinde ante el poder del dinero.

Va el recuento: Los ingenieros petroleros y los mandos del personal de campo hacen circular un comunicado en donde señalan que no se pueden celebrar fiestas patrias en septiembre si “tenemos un país secuestrado, vivimos en la zozobra, entre rejas en nuestros hogares y comercios, con cientos de muertos y desaparecidos… nosotros, los jefes de los gobernantes, manifestamos nuestro repudio a ellos”.

Las mujeres juchitecas, emblemáticamente bellas y rebeldes, en pie de lucha, protestando por la pésima dotación y distribución de víveres, por el escamoteo de despensas y ayuda a los damnificados de un terremoto que en un minuto y medio desapareció esa región indómita del Istmo de Tehuantepec.

Mientras, Nuño Mayer se queja de que no lo dejan ingresar a supervisar los daños causados por el sismo en las escuelas públicas de esa región —lo que resulta ser una falsedad—, los pobladores le contestan que no puede entrar solo, porque le falta el arrojo necesario para hacerlo. Es evidente que este imberbe no conoce ni la voluntad ni la capacidad para enfrentar una emergencia, menos un asunto educativo.

Las irregularidades que se han cometido en la reforma educativa no tienen paralelo. Demasiada tinta se ha escrito sobre las fallas estructurales de un programa, que lo único que buscó fue hacer sudar la nómina magisterial en beneficio de los bolsillos de la tripleta Chuayffet-Videgaray-Nuño, utilizando toda la represión posible.

En tanto, nadie ha podido poner un alto al desenfreno administrativo que se detecta al interior del Instituto Politécnico Nacional, donde todos se han quejado, sin obtener una sola respuesta, de que una sola persona, totalmente desacreditada por el Servicio Profesional de Carrera, Ricardo Espinosa del Río, tiene el poder de obstruir el acceso académico y escolar a cualquier postulante.

Arguyendo que no acreditan aprobar el examen de admisión al IPN, este sujeto, sin alguna calidad moral ni académica ni profesional, se ha convertido en el dictador académico del Instituto, además de disponer sin recato de los fondos y recursos públicos para todo tipo de desmanes sin consecuencias posibles. Replica el comportamiento nacional de la burocracia peñanietista.

Enrique Peña sostiene contra viento y marea la permanencia de todos los de su gobierno inodados hasta el cogote en todo tipo de corrupciones, torturas, asesinatos, complicidades con el narcotráfico y salvajismo inaudito, mientras se comprueba en todos los tonos el desvío y el peculado sobre los fondos de desastres naturales y aún sobre los adminículos de víveres y perecederos que deberían dirigirse hacia las zonas de desastre.

Si los funcionarios esperaban oír la verdadera voz del amo, ya apareció el jefe del gabinete de Trump, John Kelly, quien la acaba de dar: México se dirige al colapso y va derechito a constituirse en un dolor de cabeza como el venezolano. La voladora, como lo hemos comentado desde hace tiempo usted y este escribidor.

Por otro lado, saliendo al paso de cualquier impugnación sobre el carácter marrullero de los planteamientos de un nuevo Frente Amplio Ciudadano, las agendas legislativas de los partidos integrantes profundizan en sus propósitos y se deslindan de cualquier línea gubernamental. Zanjan la discusión inoportuna y alevosa.

El panismo se engalla y propone una serie de medidas parlamentarias que es necesario observar: modificar de fondo las reformas estructurales fallidas, revertir la reforma fiscal regresiva que ha paralizado el aparato productivo, eliminar el aumento del IVA en las fronteras y el IEPS en gasolinas. Es decir, de entrada, contra albazos y gasolinazos.

Lograr disciplina en el ejercicio del gasto corriente, fortalecer el gasto social y de inversión bajo estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas. Poner un alto al recorte sostenido del gasto social e infraestructura que propone Meade Kuribreña alterando los criterios fiscales de proporcionalidad, equidad y justicia distributiva que señala la Constitución.

El panismo impulsará reformas legales que mejoren las herramientas de combate a la pobreza y a la desigualdad, haciéndose eco de los mismos estudios del INEGI que señalan que el diez por ciento de los hogares más ricos obtenga 27 veces mayores beneficios que el diez por ciento de los hogares más pobres del país. Un señalamiento a tono.

Se comprometen a profundizar el impacto de la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otras. Se suma a la filosofía del Estado social y democrático de Derecho que la gente demanda.

Ponen alto al dispendio y al derroche sin consecuencias jurídicas

Pero ahí no paran: proponen fortalecer los mecanismos de investigación, rendición de cuentas y control parlamentario del Congreso de la Unión, respecto del desempeño del Poder Ejecutivo y órganos constitucionales autónomos, así como la eliminación total del fuero de los funcionarios públicos. Un alto al dispendio y al derroche sin consecuencias jurídicas.

En materia de seguridad, señalan que “es necesario un verdadero golpe de timón que corrija el desastre en que se ha sumergido al país. Impulsaremos el dictamen de la minuta de Mando Mixto, y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restablecer la Secretaría de Seguridad Pública”.

Se trata de una respuesta sólida de la bancada blanquiazul a cualquier cuestionamiento de actitudes tartufistas o de paleros. Ha prendido en el ánimo de los coaligados un sentimiento patriótico que en este mes es francamente refrescante.

Y es que no es para menos: hasta el modosito Arroyo Vieyra, sempiterno oficiante de las misas cívicas, descubre el baúl y los millones escondidos en el paraíso fiscal de Andorra. Y Felipe Calderón, con fondos negros continúa una labor de zapa que ya huele a chamusquina.

Índice Flamígero: Muy curiosos se veían ayer los priístas Miguel Ángel Osorio Chong y José Encarnación Alfaro, portando corbatas con el color de Morena, en el presidium de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rindió su V Informe de Gobierno. La moda de partidizar la vestimenta no fue seguida por quien rendía cuentas a la ciudadanía, ni por el presidente de la ALCDMX, el panista Jorge Romero, quienes usaron corbatas color gris perla como marca el Reglamento para esta ocasión. + + + Durante la Semana Nacional del Emprendedor que recién concluyó, Ricardo Salinas Pliego anunció que durante el próximo Movimiento Azteca, el número 100, a celebrarse el 21 de este mes, Grupo Salinas donará un peso por cada peso que se reciba por parte de la sociedad para las comunidades afectadas por el sismo de 8.2 grados del jueves 7. De igual manera, comunicó que toda la taquilla del concierto del próximo 12 de octubre que ofrecerá el compositor yucateco Armando Manzanero y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas. + + + De don Miguel Ramírez, quien escribe desde Torreón, Coahuila: “ El Frente Ciudadano por México ya produjo sus primeros cuatro damnificados: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Monreal. Como la mezcolanza formada por el PAN, PRD y MC postulará, sin lugar a dudas, a Ricardo Anaya como su candidato a la Presidencia de la República y a Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno de la CDMX en las elecciones del 2018, los primero señalados ya deben ir buscando algún partido patito que se anime a lanzarlos como sus candidatos o ir por la vía ‘independiente’. En pocos días se conocerá la reacción de la dama del rebozo mordido y Felipe Calderón. Por supuesto que no se quedarán con los brazos cruzados. De Moreno Valle y Mancera no hay manera de precisar lo que harán, y Monreal… pues ya se dará cuenta que quedó más apestado que un caño al que no se le da mantenimiento.” + + + Y a propósito del delegado político en Cuauhtémoc, don Alfredo Álvarez Barrón considera que “Andrés Manuel López Obrador minimiza sus diferencias con el zacatecano Ricardo Monreal”, mientras que El Poeta del Nopal asesta:

“Cuestionado en estos días

sobre Ricardo Monreal

el gran mesías tropical

¡no ha dicho esta boca es mía!”

Es posible que dentro de 439 días, cuando concluya el sexenio, nuestro hartazgo tenga una pausa. Es posible…

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez