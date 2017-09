Recomendaciones para el cuidado de la salud

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

¿Funcionan los centros de acopio de las delegaciones?

Primer lugar de embarazos adolescentes en América Latina

El sector salud en conjunto IMSS, ISSTSTE y Secretaría de Salud, propone las siguientes recomendaciones para el cuidado de la salud en estos momentos difíciles:

Revisar las condiciones de la vivienda, si considera que no es segura, acuda a las instancias adecuadas para que las supervisen y vaya a algún albergue o con un familiar.

Si se siente mal, los servicios de salud están operando y puede acudir a cualquier unidad de salud. Si lo requiere, busque consejería y apoyo psicológico por parte de profesionales.

Manténgase informado, consulte solo fuentes oficiales. Evite los rumores y solo llame al 911 si tiene una emergencia.

Manténgase hidratado y en la medida de lo posible consuma alimentos preparados higiénicamente.

Si va a donar alimentos o medicamentos verifique que están en buen estado y que no estén caducos. Si acude a una zona donde hay derrumbes, use cubre bocas y de ser posible equipos de seguridad (casco, goggles y guantes) Utilice un protector solar.

Lávese las manos cada vez que le sea posible o utilice alcohol gel. En todo momento, siga las instrucciones de Protección Civil.

Respecto a los centros de acopio instalados en las delegaciones políticas, que son objeto de denuncias en las redes sociales, afirmando que las donaciones no llegan a quien las requieren, en el centro de acopio de la delegación Gustavo A. Madero, instalado en el deportivo Miguel Alemán, tienen un método para evitar suspicacias.

En entrevista con la licenciada Alicia Cascareño, responsable del lugar, pide a los solicitantes una copia de su credencial de elector y ella y su equipo personalmente guardan las cosas donadas en el carro del solicitante, una vez lleno, las fotografían igual que las placas.

El solicitante se compromete a enviar, vía internet, fotografías de la entrega a las personas que las necesitan. “Nosotros no llevamos las cosas, pero se las damos a quienes las requieran” dice.

En el momento en que se llevaba a cabo la entrevista, vi cómo algunos carros repletos de donaciones partían rumbo a Xochimilco y Tlahuac.

Vecinos de la colonia Lindavista, como la señora Guadalupe García, se encuentran en el lugar, para verificar que se esté haciendo lo correcto.

La licenciada Cascarreño refiere que además la delegación Gustavo A. Madero está dando ayuda económica para renta por 6 meses, a los que perdieron su vivienda en la demarcación. Ojalá sea efectivo y espero que las otras delegaciones sigan el ejemplo.

El 26 de septiembre se conmemoró el Día Internacional para Prevenir el Embarazo no Planeado en Adolescentes. El doctor Luis Arturo Cruz Fernández, Director de Servicios Clínicos y Programas Sociales de DKT señaló que en México se debe trabajar en brindar información y acceso a métodos anticonceptivos para lograr que los adolescentes ejerzan una sexualidad tan responsable como divertida.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2015, México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en toda América Latina, esto se debe principalmente a que, en comparación con los últimos 9 años, se ha disminuido la proporción de jóvenes que no usa algún método de prevención en la primera relación sexual, pasando del 53% en el año 2006, al 47% en el año 2009, y al 27% en el año 2015.

Esto significa que al menos 1 de cada 4 jóvenes no tomó precauciones para evitar el embarazo o el contagio de alguna infección de transmisión sexual en su primera relación sexual.

En este sentido, el 22% de los jóvenes que se han iniciado sexualmente declaran haber vivido un embarazo no planificado generalmente de nivel socioeconómico medio y bajo. Ante esta situación, el doctor Luis Cruz, señala que “no basta con brindar información si no hay acceso a los métodos anticonceptivos y viceversa; tener acceso no es del todo útil si no se conoce su correcto uso”.

Afirma que DKT México, organización sin fines de lucro que promueve la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual, durante 2016 a través de sus diversas campañas ha logrado dar protección a 30 millones de parejas, prevenir 5.5 millones de embarazos no planeados, 3.8 millones de abortos inseguros, contribuir a la reducción de 13,800 muertes maternas y de 36,600 muertes infantiles a nivel mundial.

