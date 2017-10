Mi hijo me robaba: Eduardo Yáñez

El reportero de la cadena Univision, Paco Fuentes, demandó por agresión y angustia emocional al actor mexicano

Tras la cachetada que le dio a un reportero, Eduardo Yáñez volvió al ojo del huracán, y tras ofrecer una disculpa, decidió abrir su corazón para de una vez por todas limpiar su imagen.

El actor eligió a Rodner Figueroa para darle la entrevista para “Al rojo vivo” de Telemundo, y por primera y única vez, tocó temas de índole personal, pues habló del distanciamiento con su hijo.

Ahora se va a enterar de lo que es abrir la puerta a ustedes, hay una navaja, la más filosa que puede haber. “Que considere que en este momento estamos separados, y es para siempre”.

A Rodner le abrió la puerta de su corazón:

“Mi hijo se ha encargado de externar su sentir hacia mí, y pues he tratado de no hablar de mi vida personal, y por protegerlo a él”.

Mi hijo me hizo muy feliz por mucho años. Fuimos los mejores amigos hasta ahora que desgraciadamente no estuve en muchas oportunidades porque un padre tiene que trabajar”.

“Siempre escuché esto de que a los hijos no hay que darles todo porque no lo valoran, y yo decía que al contrario. Yo estoy en un problema muy grande por culpa de sus declaraciones. Yo he sufrido de una presión desde hace meses, yo he aguantado pero llega un momento de que se sale de las manos”.

Así, relató sobre Eduardo Jr.: “Me entero que el tipo en el highschool dos años no asistía a la escuela, y me doy cuenta que nos engañó. Si a ese chavo lo hubiera mandado a trabajar, hubiera actuado diferente”.

“Él era dueño y señor de la casa, donde mi abuso es que él tenía que pagar las cuentas cada mes y llevar a la muchacha los gastos. Me doy cuenta que el chamaco me roba enormemente, a la hora de pagar las cuentas este cuate se iba quedando con lo que quería, sucedía todo el tiempo. Me di cuenta el año pasado. Se puso loco, generalmente la gente, cuando te roban, se enoja se hacen los ofendidos, y así empezó”.

“Ya una vez había pasado esto, años atrás, me dijo que se arrepentía y le di otra oportunidad. Esta ocasión le quité todo y decidí que lo nuestro estaba terminado”, dijo el actor.

Sobre las acusaciones de que es violento y abusador, Eduardo Yáñez respondió: “No, definitivamente no soy abusador, he tenido mis líos con mis parejas, pero hemos durado mucho”. En tanto, sobre si es drogadicto, confesó: “Fui, tuve mi época acá, chida”.

El reportero de la cadena Univision, Paco Fuentes, recurre a la Corte de EU tras ser públicamente abofeteado por el actor

El periodista Paco Fuentes demandó por agresión y angustia emocional al actor mexicano

Eduardo Yáñez, luego de que éste le propinara una bofetada durante una entrevista realizada en una alfombra roja.

En la querella, obtenida por el portal TMZ, el reportero del programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision, indicó que el protagonista de la telenovela Fuego en la sangre lo golpeó tan fuerte que hizo que las personas a su alrededor se quedaran “en estado de shock”.

El pasado 10 de octubre se presentó una plataforma streaming en Los Ángeles, y a su paso por la alfombra roja, Yáñez fue cuestionado por el comunicador respecto a su hijo, quien había iniciado una campaña para recaudar fondos y arreglar su automóvil, lo que ocasionó una reacción inesperada del artista y lo abofeteó.

Fuentes expresó que el artista continuó amenazándolo parándose y mirándolo fijamente después de haberle pegado.

Días después del incidente, mediante un video Yáñez le ofreció disculpas al reportero, al tiempo que aceptó que su comportamiento fue indebido y que requiere de ayuda para controlar sus emociones.

De acuerdo con el portal, la demanda fue presentada por “asalto, agresión y angustia emocional”.

