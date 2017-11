Pablo Alborán lanza “Prometo” y anuncia gira

El andaluz estrena su nuevo disco con el que hará un extenso tour que pasará por el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los días 1 y 2 de marzo de 2018

Arturo Arellano

Con los reflectores puestos en su trabajo artístico, Pablo Alborán lanza su nuevo material discográfico “Prometo”, que además le llevará por una extensa gira por Latinoamérica que arrancará los días 1 y 2 de marzo con presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para después recorrer algunas otras ciudades del país y viajar a Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Perú, Chile y Argentina, a donde llevará todo su romance y esta nueva etapa en la que declara tiene mucho qué decir.

En conferencia de prensa el cantante y compositor declaró que “este disco nace de la calma, tuve que parar, estábamos a mitad de un concierto y sentí que había algo que no iba bien, sin drama de por medio, pero sí sentí que ya no estaba disfrutando, que algo había cambiado y creo que ese era el momento de parar y volver a casa. Noté ese problema hasta en la hora de escribir, no tenía nada qué contar, así que necesitaba volver a estudiar música, refrescar y por eso me regresé a Málaga, donde tampoco me sentí cómodo, luego fui a Londres, después me fui con amigos a Portugal, estuve dando vueltas, desconectándome, apagué el teléfono, lo cambié y para cuando regresé de nuevo a Málaga entonces pude hacer este disco que habla de esos ochos años desde ‘Solamente tú’ hasta hoy, que han pasado muchas cosas, es un disco que sin esta calma y tranquilidad, no hubiera podido ser”.

Añade que para que las cosas salgan bien “debes quererte un poquito más, en mi disco hay muchas promesas y una de ellas es disfrutar todo lo que me pasa, porque nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Si no disfruta uno de las cosas maravillosas que pasan es culpa de uno. Así que tengo la cabeza bien metida en el cuerpo y la promesa que me hago es quererme más. Hay amor, desamor, vida, todo lo que engloba la vida misma”.

Sobre la presentación en el Auditorio Nacional adelantó que “es un recinto que para mí es un reto, porque es un lugar mágico, vamos a llevar lo mejor de mi repertorio, arrancamos ahí la gira, es fuerte y se debe hacer bien, porque es además una gran responsabilidad” y no descartó la posibilidad de grabar un disco en vivo. “Seguramente al terminar la gira me van a dar ganas de hacerlo, y la compañía me va a matar porque siempre quiero uno en vivo, pero vale la pena, no es lo mismo la esencia de un disco de estudio, que lo que sucede en directo, ojalá que pueda grabarlo en vivo”.

Aseguró que su fe es parte fundamental de su día a día “soy muy espiritual, soy una persona que cuando me acuesto miro para arriba, cuando estoy en un escenario, miro para arriba, nadie nos puede asegurar lo que ahí hay, pero es algo muy personal e íntimo. Esa fe en algo que nos protege, estaba justo la Virgen de Guadalupe aquí (algún lugar del hotel) y todos salimos a santiguarnos, ahí está la magia, esa necesidad de creer y que algo trascienda, de que hay algo más que nos ayuda a que todo vaya bien, yo creo que si hay algo más grande, me gusta creer”.

Para esta serie de conciertos, prometió tocar todas sus canciones nuevas; además de repasar sus grandes éxitos, con arreglos frescos y llenos de romanticismo.