Meade plantea combate frontal a la corrupción

Fustiga odio y hambre de poder

Reconoce el precandidato priísta que México aún enfrenta rezagos

José Luis Montañez

Ya como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña ofreció un combate frontal a la corrupción, “ni un peso al margen de la ley, ni un privilegio más que el ser mexicano”.

Acompañado por secretarios de Estado, gobernadores, legisladores y líderes de sectores y organizaciones priistas, llamó a transformar y acabar de una vez por todas con la idea de que México se tiene que reinventar cada seis años, “no hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia”.

“Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación. Creemos en los programas y no los caprichos; en las instituciones y en la ley y no en las profecías. Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder”, expresó.

Meade Kuribreña convocó a los priistas a trabajar juntos para ganar la Presidencia de la República, para lo cual “hay encontrarse con la sociedad para elaborar con ella las mejores propuestas”, además de hablar con franqueza a los mexicanos.

Aseguró que harán de México una potencia en dónde todos vivan mejor, porque el país está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras, “para México no hay obstáculos”.

El aspirante presidencial dijo que propondrá una vía clara y realista de que México será cuando se gane la Presidencia de la República, será un país justo, en dónde se vivirá con seguridad.

Al respecto afirmó que las fuerzas armadas han dado certeza y es tiempo que les correspondamos por su esfuerzo para defender al país y a nuestras familias.

En otra parte de su discurso, pareció responder a las declaraciones del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien planteó una amnistía a victimarios, el ex secretario de Hacienda.

“Estamos de lado de las víctimas no de los victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. El que siembra odio, cosecha soledad”, señaló.

Ya con su constancia de precandidato en la mano realizó un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y a los logros de su gobierno.

Sin embargo, advirtió que México aún enfrenta muchos pendientes y rezagos.

“Hay que ser autocríticos y reconocer que hay realidades que nos duelen, nos ofenden y nos lastiman y que vamos a cambiar”, expresó, para luego advertir que México está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras.