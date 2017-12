La felicidad de Narro

Punto por punto

Augusto Corro

Anteayer, pocos capitalinos estuvieron tan felices como José Narro, el ex rector de la UNAM y actual secretario de Salud. ¿La razón, motivo o causa? El no ser designado por el PRI para competir por el gobierno de la Ciudad de México.

Hace varios meses lo señalaban como uno de los candidatos presidenciales. El funcionario se dejó querer y no le hizo ningún feo a lo que se comentaba en los escenarios políticos.

Sin embargo, la alegría o el gusto de saberse nombrado en la lista de próceres con aspiraciones presidenciables le duró poco.

Sus adversarios o amigos lo empezaron a ubicar como el político priísta idóneo para mandarlo a buscar el triunfo tricolor en la Ciudad de México.

El ex rector notó que iba a ser muy difícil alcanzar la candidatura. Hombre de experiencia, le dejó al tiempo la solución política a su caso, pues ésta, tarde o temprano llegaría.

Así fue. El aún director del IMSS, Mikel Arriola, se destapó como precandidato del PRI-capitalino. Imagínese, estimado y amable lector, las manifestaciones de júbilo de Narro al no ser convocado a la guerra electoral en la Ciudad de México.

El tricolor es un partido que casi desapareció en la capital. En los últimos sexenios estuvo fue derrotado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Parecía que a la cúpula del poder priísta poco le interesaba ganar elecciones en el Valle de México, una de las regiones más pobladas del mundo.

Así, fracaso tras fracaso priísta, la plaza política no representaba un atractivo. ¿Cambiará la situación para el PRI con Mikel Arriola como abanderado tricolor?

La pregunta es obligada porque llevará el “pelotari” (campeón de pelota Vasca) como contrincantes a los siguientes aspirantes: Claudia Sheinbaum, de Morena, y Alejandra Barrales, del PRD.

Al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, le tocó bailar con la más fea, pues, como se sabe, fue designado por la jerarquía priísta para coordinar las acciones de su partido y ganar la jefatura de gobierno en la capital.

No será fácil: el dirigente político tendrá que darle prioridad a la promoción de imagen de Mikel Arriola, es decir, que los capitalinos lo conozcan. Luego hacerlo competitivo en las encuestas. Es decir que Eruviel tendrá que hacer milagros si quiere presentar buenas cuentas a sus jefes, y de pasada fortalecer su posición política para lo que venga. En tanto, el ex rector Narro continúa con sus saltos de alegría al saber que no irá a la guerra política capitalina, en la que, la verdad sea dicha, no tenía ninguna posibilidad de ganar.

LOS OTROS ASPIRANTES

La ex delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, de Morena, es la precandidata para disputar el gobierno de la Ciudad de México.

Por el PRI-capitalino será Mikel Arriola, aún director del IMSS.

Falta el abanderado del Frente Ciudadano por México (FCM) o del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con lo que ocurre en el citado frente, Alejandra Barrales será la designada.

La lucha por el poder en la Ciudad de México no será un viaje de placer. Hace varios meses se decía que los candidatos de Morena no tendrían enemigo al frente.

Sin embargo, varios factores vinieron a cambiar las perspectivas de los morenistas. Uno de ellos fue la lucha interna.

Se suponía que Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc, iba solo hacia la gubernatura de la CDMX. Que nada lo obstaculizaría su marcha. Pero, no ocurrió así. En Morena se encargaron de decirle que él no sería el candidato, a pesar de que encabezaba las listas de preferencias electorales.

Le dijeron en su partido que también Claudia Sheinbaum tenía posibilidades de participar como aspirante al gobierno capitalino. Frenaron la carrera de Monreal. En seguida se hizo una encuesta para saber quién de los dos era el mejor posicionado. Ganó la delegada.

El casi triunfo de Monreal se volvió tragedia. El primer conflicto en Morena se resolvió con una decisión, que podría lamentar en el futuro del dueño del partido, Andrés Manuel López Obrador. Si Monreal iba bien, ¿por qué bajarlo del caballo? ¿Cuál fue esa falta gravísima para tratarlo como a un extraño?

A Claudia Sheinbaum se le complicó la situación. El terremoto del 19 de septiembre le trajo problemas que aún no se ventilan y que se encuentran relacionados con la tragedia del Colegio Rébsamen.

En fin, vienen días de movimiento político intenso. El ventilador para arrojar lodo se encuentra aceitado y listo para funcionar al 100% o más.

