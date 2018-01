AMLO propone duplicar pensiones de adultos mayores

Acabará con la de los ex presidentes

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial por Morena, aseguró que no le “va costar mucho trabajo” eliminar las pensiones millonarias a los ex presidentes de México, pues su entrega no está prevista en la Constitución ni en ninguna otra ley, sino en un acuerdo.

“Desde este año que nos va a tocar elaborar el presupuesto para el próximo año, ya no vamos a enviar al Congreso esa partida, y se va a terminar las pensiones millonarias a los ex presidentes”, dijo el precandidato presidencial de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

En un video publicado redes sociales, López Obrador insistió que será vendido no sólo el actual avión presidencial, sino también –añadió- 58 yets de lujo y 102 helicópteros que están al servicio de altos funcionarios públicos.

Incluso, subrayó que en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se compraron 6 jets y 6 helicópteros “de lujo”, cada uno con un costo promedio de mil millones de pesos.

Además, dijo tener datos de que en el sexenio de Felipe Calderón y los cuatro primeros años de Peña Nieto, el gobierno federal gastó cien mil millones de pesos en la compra de aviones y helicópteros. “Eso ya no sucederá”, dijo.

“Necesitamos ahorrar, vamos a terminar con la corrupción, va haber austeridad para financiar de esa manera el desarrollo, no aumentar impuestos, no endeudar al país, que haya una administración del presupuesto honesta y eficiente. Eso es lo que va a significar el cambio”, señaló el precandidato presidencial de la alianza que integra a Morena, el Partido del Trabajo, y el Partido Encuentro Social.

López Obrador explicó que los recursos a los ex presidentes no sólo en la pensión económica que reciben como un secretario de Estado en funciones, sino que además incluye más un centenar de personal civil y militar a su servicio.

“Vamos a ajustar arriba para beneficiar a los de abajo, esa es la austeridad republicana”, dijo el precandidato presidencial en el video de casi 8 minutos.