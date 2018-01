AMLO receta “amlodipino” a Peña Nieto para la presión

“Bueno para curar el mal de ojo y otras molestias”

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia recomendó al presidente Enrique Peña Nieto tomar “amlodipino” para que “no se altere”, evite las indirectas y no se le suba la presión, durante el proceso electoral.

En un video de poco más de un minuto publicado en sus redes sociales, el precandidato morenista dijo que esa medicina también ayuda a “curar el mal de ojo y otras molestias”.

“Ahora que al presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado decir de manera respetuosa que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas, que si se le sube la presión, esta medicina es buena”, dijo López Obrador mientras sostiene una caja de color azul de amlodipino.

Agregó que “el cambio va a ser bueno, además para todos conviene que haya una transformación, que se acabe ya con la corrupción, ya es tiempo de que haya un cambio honesto en el país”.

Pero, dijo, “si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí esta: amloalospinos”.

El amlodipino sí existe

De acuerdo con el Diccionario de Farmacología, el amlodipino ayuda a combatir la hipertensión y para el tratamiento de los ataques cardíacos.

Entre sus beneficios, dice el diccionario, disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos para que el corazón bombee de manera más eficiente y si se toma regularmente, controla el dolor en el tórax, pero no lo detiene una vez que ya ha comenzado.