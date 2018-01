“Testosterona” se estrena con éxito

El Centro Cultural Chapultepec albergará la obra protagonizada por Cecilia Suárez y Enrique Arreola, que permanecerá en cartelera hasta el 18 de febrero

Arturo Arellano

Con un lleno total se estrenó la puesta en escena “Testosterona”, que cuenta con las actuaciones de Cecilia Suárez y Enrique Arreola, quienes narran la historia de un jefe y dos periodistas que se disputan la dirección de un periódico de gran renombre, sin embargo, ellos deberán luchar por no mezclar sentimientos personales con la tarea de dirigir la empresa. La obra se estará presentando en el Centro Cultural Chapultepec, en el Teatro “El Granero”, donde se dieron cita amigos, familiares y periodistas para presenciar el estreno.

“Testosterona” se estrenó con éxito y permanecerá hasta el 18 de febrero, durante la función de estreno se pudo disfrutar del regreso de Cecilia Suárez a las salas de teatro, por lo que la convocatoria fue bastante nutrida, ella en compañía de Enrique Arreola, llevan al público al interior de una disputa por el poder, la dirección de un prestigioso periódico.

“Antonio” es el actual director general del periódico, mientras que “Alex” (Cecilia Suárez), asume el rol de subdirectora del mismo diario.

No obstante, ella se percata de que sólo ha servido durante años para resolver problemas y situaciones que su jefe no es capaz de hacer, tanto en el ámbito laboral como personal, ya que “Antonio” se aprovecha de que ella está enamorada de él y le adjudica responsabilidades que no le corresponden. En este punto “Antonio” le confiesa a “Alex” que fue diagnosticado con una enfermedad bastante complicada, razón por la que sus días en la dirección del periódico están por terminar y en esa situación está en busca de un sucesor. Aquí es cuando comienza la disputa entre “Alex”, una mujer capaz, con pleno conocimiento de todo el movimiento en el periódico y “Beteta”, un hombre corrupto y extorsionador que si bien ha trabajado en el periódico por 25 años, jamás ha sido honesto. Se retratan entonces las complicaciones a las que se puede enfrentar una persona en el ámbito laboral por el simple hecho de ser mujer, lo mismo ella deberá ocultar o no, el amor que siente por “Antonio” desde siempre.

Es entonces que “Antonio” entrevista a “Alex” con el interés de conocer sus aptitudes, su compromiso con la empresa y saber de esta manera si es capaz de asumir la dirección. Ahondan de manera profunda en su vida personal, amores, incluso su postura ante la maternidad, lo cual pone un poco sensible a la entrevistada y en este caso, Antonio sugiere que “Alex” no tiene el valor ni lo necesario para un cargo tan importante y le aconseja untarse testosterona en el estómago para evitar ciertas debilidades.

Posteriormente, los sentimientos entre ambos quedan al descubierto, por lo que la situación laboral de “Alex” se complica e incluso el panorama que lucía luminoso rumbo a asumir la dirección del periódico se oscurece, sumado a la extorsión que “Beteta” planea, haciendo de este el clímax de la historia que sin duda expone temas complicados a los que se enfrentan aún hoy en día las mujeres en México. La obra se continuará presentando en el teatro “El Granero” del Centro Cultural Chapultepec, con funciones jueves y viernes 20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas.