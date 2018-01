Chiapas, la crisis de fin de sexenio

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La palabra se ha dado al hombre para que pueda encubrir su pensamiento

Charles Maurice de Telleyrand-Périgord, 1533-1592, ensayista francés

Uno de los estados que conocí a fondo, en mi carrera periodística, fue Chiapas. Siempre se distinguió como una de las entidades más complicadas por su diversidad étnica, política, cultural, social y hasta partidista. La lucha por el poder es a muerte. Y, no es para menos. Gran parte de los recursos estatales y municipales, no necesitan comprobarse. Al mismo tiempo, la política asistencia del gobierno federal desde hace varias décadas, lo que se sobrevaloró durante el levantamiento del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que motivó que se enviaran recursos extraordinarios a políticos locales, con el fin de disminuir la miseria. A finales de junio de 1998, en Roma, obtuve información sobre los nexos de varios organismos internacionales, a través de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y como lo publicamos en “El Heraldo de México”, se destinaban recursos a movimientos como el que encabezada el obispo Samuel Ruiz. Más de un millón de dólares mensuales para desayunos a niños indígenas los enviaban a Ruiz y no destinaba nada para ese fin, en cambio sí para la promoción del movimiento de EZLN. En esos escenarios, reitero, muy violentos, se da este proceso electoral. Errores de los priístas, en meter la mano en favor de Roberto Albores, hijo de un efímero gobernador chiapaneco, es repudiado por los tricolores y más por sus aliados, los del Verde. Asimismo, en la última semana, por motivos políticos se dieron conflictos graves, con el asesinato de tres personas en una manifestación en Oxchuc y apenas el fin de semana otros tres muertos después de un mitin en el que participó Albores. La presión sobre los aspirantes es extrema. El gobierno de Manuel Velasco, “El Güero”, llegó a intimidar a Antonio Aguilar Bodegas, para no irse al Frente PAN-PRD-MC, mediante una investigación de sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, al líder del PVEM en la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, afirma que fue intimidado por los “altos mandos” del CEN del PRI, concretamente Aurelio Nuño, para no generar conflictos ni renunciar al Verde para irse a otro partido. Él acusa de que el sábado balearon su casa. Es tal la presión y la obsesión de no perder Chiapas, que los priístas y verdes pierden el piso y convierten la entidad en un polvorín. Albores es incendiario; Bodegas, ya está con los del Frente. Así, fortalecen a Rutilo Escandón, de Morena-PES-PT, aunque no es de la predilección de los chiapanecos simpatizantes de los zapatistas. Sin dar tendencia, aparece Luis Armando Melgar como la opción más “pacífica”.

PODEROSOS CABALLEROS: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, públicamente asegura que el gobierno federal quiere llevarse a un penal federal, para evadir la justicia, a Alejandro Gutiérrez, quien está acusado de desviar casi 300 millones de pesos para la campaña de los priístas en esa entidad. Corral miente, ya que su fiscal, César Peniche, según el comisionado federal de Seguridad, Renato Sales, solicitó mediante un oficio el traslado del político priísta, quien acusa al gobierno chihuahuense de torturarlo para que se convierta en “testigo protegido” y “denuncie” a Manlio Fabio Beltrones y al presidente Enrique Peña Nieto. A Gutiérrez lo amenazan en la enfermería y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que manipula Corral, dice que no hay torturas. Hay amenazas de muerte y le suministran medicamentos contra su voluntad. Vaya desesperación del gobernador para chantajear al gobierno federal. *** Por segunda ocasión, en Hidalgo, se reunieron para comer el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, con el ex titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al igual que la reunión en Sonora con Manlio Fabio Beltrones, son señales de unidad al interior de los tricolores. *** Las “fallas materiales” en la presentación de resultados de Televisa, liderada por Emilio Azcárraga, pega directamente en su credibilidad. Por ello, el golpe a sus acciones con una caída severa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La directora de Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional francesa de belleza y cosmética L’Oreal, Alexandra Palt en una entrevista con la agencia Efe, aseguró que el desarrollo de productos sostenibles y respetuosos con el medioambiente no es una moda. Comentó que el cambio de hábitos del consumidor, hacia estos productos pueden cambiar las cosas. *** BBVA Bancomer, liderada por Luis Robles Miaja y Eduardo Osuna, es reconocido como el mejor Banco Digital en México, según la revista “World Finance”.

