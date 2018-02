López Obrador va por nuevo plan educativo

Cierre de precampaña en León, Guanajuato

Reitera que eliminará la pensión de los ex presidentes

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que se reunirá con maestros de todos los movimientos, junto con padres de familia, para elaborar un plan educativo, sin que los primeros tengan afectaciones.

En su primer acto de cierre de precampaña en León, Guanajuato, el tabasqueño reiteró su rechazo a la Reforma Educativa y anunció que en su visita a Zacatecas acordó reunirse con el magisterio para que, de llegar a la Presidencia, frenará la reforma actual para llevar a cabo su plan educativo.

Nos pusimos de acuerdo con los maestros y ya lanzamos la primera convocatoria: maestros de todas las tendencias: del CNTE, de la SNTE, de movimientos independientes, vamos, junto con padres de familia, maestros y autoridades a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los intereses laborales de los maestros”, aseguró.

En el cierre de su precampaña en el bastión del panismo, López Obrador arremetió en contra del ex presidente Vicente Fox y reiteró que le quitará su pensión de ganar la Presidencia de México.

“Es un traidor a la democracia y no estoy levantando falsos; ya en la pasada elección ni siquiera llamó a votar por la candidata de su partido el PAN, llamó a votar por Peña Nieto del PRI y ahora lo mismo, está apoyando a Meade”.

En un discurso, López Obrador insistió que junto a la pensión de Fox eliminará la de otros ex mandatarios como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.

“¿Saben cuánto reciben de pensión los ex presidentes?, ni Obama tiene ese pensión, cinco millones de pesos mensuales”, dijo

“Por eso anda Fox alebrestado diciendo que no va a permitir nuestro triunfo. Fox, te mando a decir desde León, te recomendaría que te apures a apoyar a Meade o Anaya”, dijo, “escúchalo bien, no es venganza, es justicia, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

López Obrador insistió en que la pensión no está regulada por una ley y que corresponde a un acuerdo que dejará sin efecto. “Eso de la pensión a los presidentes ni siquiera está en la ley, no está en la Constitución, es un acuerdo pinchurriento que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión millonaria”, dijo.

Se suma diputada priísta a AMLO en Guanajuato

La diputada local, Irma Leticia González Sánchez, presidenta del Congreso de Guanajuato, renunció al PRI y anunció, en presencia de Andrés Manuel López Obrador, su integración a Morena.

La legisladora, que buscaba otro cargo de elección popular, señaló que se sumó a Morena porque López Obrador representa el cambio que requiere el país.

El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, ha dicho que la etapa de intercampaña que comenzará este lunes y concluirá el 29 de marzo, no será una etapa de silencio para él, sino que se concentrará en la definición de sus estrategias de campaña, que iniciará el 30 de marzo.

Será la tercera campaña presidencial consecutiva en la que compite y, dicho por él mismo a través de un documental denominado “Este soy”, López Obrador afirma que esta tercera campaña será la vencida, ya que en caso de no ganar las elecciones se iría a descansar a su rancho en Chiapas.