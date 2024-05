Mejor Teatro llevará sus obras a la zona conurbada

Comprometidos con el público

TOC TOC, Monólogos de la vagina y Defendiendo al Cavernícola, entre otras

Mitzi Fernández

Con parte del elenco de las obras TOC TOC, Monólogos de la Vagina y Defendiendo al Cavernícola, la empresa Mejor Teatro anunció su calendario para seguir manteniendo el teatro itinerante, en esta ocasión en la zona conurbada de la Ciudad de México.

Reunidos en la Terraza Talismán los actores emocionados compartieron las fechas y su emoción por que el teatro siga itinerante “quiero compartir que antes no le gustaba al público que los visitáramos, decían que no saldríamos con la obra completa, pero me ha tocado ver el cambio, que ahora sí les gusta que se acerquen, pues han visto como llevamos las obras tal y como en otros lugares. Es interesante el cambio que hay en las personas, pero, el teatro nació itinerante debe seguir así, el teatro cambia vidas” expreso César Bono.

Los actores demostraron su emoción por hacer estas presentaciones y coincidieron en que los hace feliz poder acercarse al público y ver el cariño que les ofrecen en otras áreas fuera de la Ciudad de México y el área metropolitana.

Un dato importante es que cada obra llega a los teatros con todo, como escenografía completa, pues cuentan con dos elencos y dos escenografías, destacando que, en Los Monólogos de la Vagina, existen tres escenografías pues son funciones simultáneas y son escenografías completamente iguales.

En cuanto a los precios cada plaza determina el precio del boletaje, pero hay para todo tipo de bolsillos. Cabe mencionar que aparte de estas fechas, las obras siguen en sus horarios y Teatros en temporada habituales.

Para recibir al elenco, Terraza Talismán les presentó tragos inspirados en cada obra. Por ejemplo, el de Los Monólogos de la Vagina era, tequila y licor de cereza orgánico, para Defendiendo al Cavernícola fue una mezcla jugo de mango, naranja y toque de limón.

Las fechas y teatros para las diferentes obras son las siguientes: viernes 11 de mayo Los Monólogos de la Vagina en Teatro-Cine Santa Lucía, en Tecámac; viernes 17 del mismo mes TOC TOC en Teatro Las Torres, en Satélite; sábado 18 será Defendiendo al Cavernícola en el Teatro Zaragoza, en Atizapán; domingo 19, Los Monólogos de la Vagina en el Auditorio Alfredo del Mazo, Ciudad Nezahualcóyotl; luego el miércoles 22, Los Monólogos de la Vagina en el Teatro Zaragoza, en Atizapán; después el sábado 25 Defendiendo al Cavernícola en el Teatro Las Torres de Satélite y el miércoles 29, Los Monólogos de la Vagina, en el Teatro Quimera, en Metepec.