AMLO, intolerante ante su oposición

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Desconfiemos del que nos predica la salvación sin esfuerzos

Alfonso Reyes, 1889-1959, escritos mexicano

Como periodista, he visto la arrogancia y servilismo de la clase política; el espíritu libertario y los afanes de censura; el ánimo de sacrificio como la corrupción en su máxima expresión. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, es un político que guarda la obstinación, impertinencia, las ansias de censura y el ánimo de un dictador. Además, tiene una habilidad de hacerse de enemigos con acusaciones genéricas como la de la policía, el Ejército, la de los “ñoños”, los “pirruris” y todos aquellos que no estén dentro de la línea de su clientela política, aunque él y su familia les embone perfectamente esos calificativos. Nunca ha tenido espíritu de sacrificio. Si no sigue con sus locuras de tener el poder por el poder, ya que es bajado de sus aspiraciones dictatoriales y reaccionarias como tomar las calles o carreteras para “proteger” un “triunfo electoral”, a pesar que le demuestran que está equivocado y que la mayoría de los mexicanos lo ven como el “loquito del mercado”. Bueno, todo esto te lo platico, ya que nunca había estado tan cerca de lograr el triunfo electoral este 1 de julio para obtener la Presidencia de la República. Pasar de la posición de un aspirante sentimental a la silla presidencial, sin otro mérito que prometer soluciones fáciles a problemas complejos, y ridiculizar a sus enemigos. Pero, en caso de perder, ¿qué hará “El Peje” López Obrador? Ya soltó el primer dardo su administrador de redes sociales en universidades públicas y privadas, John Ackerman: habrá “chingadazos”. O, el comentario de Claudia Sheinbaum, si perdemos es porque nos roban la elección, con lo que deja abierta la puerta que si no es con ella, Morena, no hay democracia pacífica. Y, eso no lo queremos los mexicanos. Si gana a buena ley, pues que se le reconozca su triunfo, pero si perdió, así sea por un solo voto, que lo reconozca y que se vaya a su rancho (La Chingada, como lo prometió). Queremos una democracia pacífica, no una democracia al estilo Venezuela, donde pacifican a punta de balazos.

PODEROSOS CABALLEROS: Hace unos días se generó una intensa discusión por una expresión del presidente del PRI, Enrique Ochoa, donde hace referencia a los “prietos”, tras la divulgación de un meme en el sentido de que Morena ya no es “morena” sino PRIeta, por el gran número de priístas que encontraron cobijo y protección de Regeneración Nacional o Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la expresión de Ochoa, es un error el no haber hecho alusión a ese meme y no convertir el comentario en un acto racista. El rey de las puntadas es “El Peje”, si Ochoa quiere entrar el plano de los comediantes, necesita otro entrenamiento. *** Quien va con pasos sólidos y no con explosivas estadísticas, es el independiente, Armando Ríos Piter quien, con la suma de Puebla y Quintana Roo, alcanzó 20 estados en dispersión, con el 1% del padrón electoral. Tiene 1.5 millones de firmas ingresadas al Instituto Nacional Electoral, a través de la aplicación para su proyecto, de las cuales, 952 mil 232 apoyos ciudadanos, han sido validados. *** La crisis de seguridad en Acapulco llega a extremos, que no es posible controlar ese municipio que alberga uno de los balnearios turísticos más importantes del país. Evodio Velásquez, alcalde acapulqueño, no pudo mejorar las condiciones de seguridad del municipio donde al mes hay más de 30 muertos. Algunas víctimas, aunque son pocas en comparación con los lugareños, son turistas que son despojados de sus pertenencias. Esto es lo grave, ya que muchos son mexicanos que buscaban unos días de esparcimiento en ese puerto. Los extranjeros son los que motivan las alertas internacionales para no viajar a Acapulco. Pero, pese a la presencia del Ejército y la Armada, todo sigue igual. Un estado fallido. *** Y, si de violencia hablamos, en Durango las cosas están que arden. A la llegada a la gubernatura de José Rosas Aispuro, el número de crímenes se incrementó en forma espectacular. Rancherías completas son atacadas por criminales organizados y la policía estatal está al servicio de criminales. ¿Esto lo sabrá el gobernador o sus subalternos lo convierten en una figura decorativa a quien no le informan ni el estado del clima?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Al mando de Tony Gutiérrez, American Airlines México llevó a cabo un evento de voluntariado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro en CDMX, además de una donación de 620,000 pesos. Dicha iniciativa forma parte del programa “Do Crew”.

