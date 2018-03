AMLO pide a Meade y a Anaya aclarar acusaciones

Ante el MP

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a José Antonio Meade y Ricardo Anaya que no desestabilicen el país en su disputa por el segundo lugar en las encuestas e insistió que ambos, tienen casos de corrupción que deben aclarar.

“Que se investigue a Anaya y a Meade, que los dos vayan a la Procuraduría a declarar sobre los moches y sobre otras transas. Yo lo único que les pediría es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, que no se afecte violentamente. Que no vayan a desestabilizar al país”, expresó.

Al término de una reunión privada en Chihuahua con la militancia de Morena encargada de la defensa del voto el día de la elección, López Obrador insistió que estas acusaciones son parte de los acuerdos del PRI-AN pues “cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

Agregó que Anaya debería mantenerse en la contienda presidencial sólo si demuestra “que no tiene antecedentes penales, que no participó en lavado de dinero y que no recibió moches”.

“Vargas Llosa, buen escritor, pero mal político”

López Obrador, calificó el peruano Mario Vargas Llosa como un buen escritor, pero un mal político.

Luego de que el premio Nobel advirtiera que hay una posibilidad que México retroceda a una democracia populista, el tabasqueño aclaró que no caerá en provocaciones.

Sin embargo, dijo en entrevista a medios -tras una reunión con dirigentes de Morena en Chihuahua- que Vargas Llosa “es buen escritor, pero mal político”. “No estoy para caer en ninguna provocación, estoy en amor y paz”.

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena-PES-PT habló también sobre el “escándalo” en torno a su contrincante por la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, y atribuyó la indagatoria a “los moches” que recibió cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, por lo que debe ser investigado.

“Tiene que ir a declarar no solo Ricardo Anaya, también José Antonio Meade y Luis Videgaray. Existe una relación de complicidad y componendas”, afirmó.

El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, afirmó en Madrid que un triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México haría a ese país “retroceder a una democracia populista y demagógica”.

En la presentación de su libro “La llamada de la tribu”, una autobiografía intelectual y política, el novelista explicó que en los comicios del 1 de julio en México “hay la posibilidad, y las encuestas dicen que grande”, de que eso ocurra.

Sin decir el nombre del aspirante de Morena, se cuestionó “si van a ser los mexicanos tan insensatos de votar por eso, teniendo el ejemplo de Venezuela enfrente”.

Tengo la esperanza de que haya lucidez en México” ante “el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas como en el caso de Venezuela, donde ahora el 90 por ciento quisiera salir de esa sociedad frustrada y fracasada”, dijo.

Algunos países prefieren suicidarse, espero que eso no ocurra porque sería muy trágico para México, donde algunas cosas andan mal, pero otras bastante bien. Esperemos que el populismo no gane en México”, manifestó.

Tras el evento celebrado en Casa de América, el literato fue preguntado nuevamente sobre este tema y respondió: “Yo espero que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso para el país”.

El autor de obras como “La fiesta del Chivo” (2000), entre otras, fue preguntado también por los comicios presidenciales en Venezuela, que consideró como “una farsa, porque hace mucho que no hay elecciones libres allí”.

Van a ser unas elecciones manipuladas y un fraude monumental, por la impopularidad del gobierno de Nicolás Maduro”, expresó Vargas Llosa, quien tiene también la nacionalidad española desde 1993.

Aseguró que no conoce otro caso similar de país “que se empobrece tan veloz como Venezuela”.

Vargas Llosa llamó “ingenuo” al ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por llamar a los venezolanos a participar en las elecciones, “que son una mentira flagrante, con la que Maduro persigue eliminar a la Asamblea Nacional”.