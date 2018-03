Zoé se pinta de “Azul” futurista

La agrupación lanza el video de su primer sencillo, en el que León Larregui vuelve a probar como guionista y director

El disco completo será lanzado tentativamente el 20 de abril e incluirá canciones de la autoría de los miembros de la banda

Arturo Arellano

Luego de un receso en el tema de sacar nuevas canciones o discos completos, Zoé por fin regresa para realizar una nueva entrega de su trabajo musical arranca con el lanzamiento del video “Azul”, primer corte de lo que será su nueva producción discografica y el cual León Larregui ha aprovechado para incursionar de nueva cuenta en el mundo del cine, escribiendo el guión y dirigiendo el videoclip, de tintes futuristas y de ciencia ficción. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el disco completo será lanzado el 20 de abril próximo.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, León Larregui habló a respecto. “Este disco esta listo desde diciembre, estábamos ansiosos por mostrar algo, cuando lanzamos el video no podía dormir y me emocionó mucho la respuesta del público. Llevábamos 5 años sin sacar disco, no es que estuviéramos de vacaciones, sino estábamos trabajando diferentes cosas, hicimos una gira con Café Tacvba, luego mi disco de solista y bueno, hasta que llegamos a juntarnos a hacer este disco el año pasado, acabamos de grabar en octubre y en diciembre ya estaba listo, pero por cuestiones de logística no pudo quedar a fin de año y sale hasta ahora. Antes de que salga el disco vamos a lanzaer otro par de sencillos”.

Lo mismo, refiere: “Nosotros no compartimos el punto de vista de que nuestro disco pasado ha sido el mejor en nuestra historia, porque nuestra historia sigue. Ese disco nos llevó a un lugar en el que vimos que se sobreprodujo, teníamos canciones importantes y que representan a la banda, como ‘Arrullo de estrellas’, pero en este nuevo disco, estamos más cerca de lo que siempre estuvimos buscando con un sonido más sintetizado, arreglos más simples y más conciso. Eso tiene que ver en el resultado de este nuevo disco y que nos llevó a asociarnos con Craig Silvey, teníamos incertidumbre, pero corrimos el riesgo y el trabajo con este señor nos enfocó y nos permitió llegar a este sonido, no hay tantos instrumentos, somos una banda, los cinco tocando y eso está de lujo, porque a la hora de llevarlo en vivo, en el caso de ‘Programartón’ era todo un rollo y aquí será regresar a la banda que toca con cinco o seis personas en vivo y nada más”.

A diferencia de discos anteriores “éste contará con temas de todos los de la banda, ya no son sólo temas de mi autoría, hay canciones de Sergio, Ángel, de Chucho y un poco fue porque acabé la gira de mi álbum de solista y estaba seco, no me salía nada, por suerte ellos tenían muchas rolas que ahora estarán en el disco y está muy padre, porque se enriquece.

La iniciativa ha sido siempre no de dictadura, sino de que las mejores canciones se quedan, sean de quien sean, en este caso esta bastante equilibrado entre las composiciones de los 5”.

Sobre su nueva experimentación como director en el video de “Azul”, explica que “siempre he tenido inquietud por el cine, en mi disco solista me di oportunidad de dirigir y ahí empecé, me encanta, ya he hecho varios videos desde ‘Solstis’. En este caso es una canción de amor, me daba flojera representar el momento actual, me parecía cursi, de modo que la extrapolé al futuro, donde la relación es entre un hombre humano y una mujer androide. Es entre ‘Ghost in the shell” y muchas otras influencias de la ciencia ficción que es mi género favorito en la cinematografia. Reconozco que fue un proyecto ambicioso porque hacer algo de ciencia ficción, siempre corres el riesgo de que se vea muy chafa, pero quedó muy bien”.

Finalmente, reconoció que en el tema de sus composiciones “más allá de soñar con que algún intérprete las cante, me gustaría escucharlas algún día por las calles de México, interpretadas por un mariachi, que lleguen a ser parte de la cultura popular de nuestro país en ese nivel. Sueño con eso, más allá de que las cantara Alejandro Fernández o alguien más”.