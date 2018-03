Altos mandos policiales procesados

Punto por punto

Augusto Corro

En Veracruz son juzgados altos mandos de la policía acusados de detención y desaparición forzada de personas. Es la primera vez que se procesa a funcionarios públicos bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada.

Los representantes de la fuerza pública detenían, torturaban y desaparecían a jóvenes sospechosos de colaborar con el grupo delictivo de los Zetas. Claro los representantes de la ley actuaban sin orden judicial.

En nuestro país son más de 32 mil personas desaparecidas. En muchos de los casos fueron víctimas de la arbitrariedad de las policías.

Por ejemplo, los policías privaban de la libertad a los jóvenes y los entregaban a los cárteles de la droga, quienes los asesinaban. Esa suerte corrieron cinco muchachos de Playa Vicente, en enero del 2016.

En Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte se multiplicaron los abusos de los uniformados contra la población. Antier, este ex funcionario, preso en el Reclusorio Norte, manifestó su disposición a ser investigado por los casos de desaparición forzada registrados durante su administración.

Entre los detenidos por la desaparición forzada de 15 personas se encuentran Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte; y José Oscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social del estado.

¿Cuántos policías de alto nivel serán procesados en México por un sinnúmero de abusos contra la sociedad, principalmente por la desaparición forzada de personas?

Suponemos que es muy larga la lista de autoridades acusadas en todo el país, principalmente en aquellas ciudades donde se desarrollaba la guerra sucia contra la delincuencia organizada.

Por cierto, México estuvo en las principales noticias relacionadas con la desaparición de personas. En Jalisco, tres italianos fueron detenidos por la policía y entregados a una banda de delincuentes.

Rafaelle Russo, de 60 años; su hijo Antonio, de 25; y su sobrino Vicenzo Cimmino, de 29 años se dedicaban a actividades comerciales. El fiscal de Jalisco informó que la detención de cuatro policías, como presuntos responsables de la desaparición forzada de los tres extranjeros.

Los uniformados confesaron que entregaron a los tres italianos a un grupo de la delincuencia local.

La aplicación de nueva Ley General sobre Desaparición Forzada seguramente ayudará a erradicar tanta arbitrariedad e injusticia.

Decepcionante

Los candidatos presidenciales independientes sumaron decenas; pero solo tres de estos son los más conocidos.

La primera es Margarita Zavala de Calderón, esposa del ex presidente de México, ex panista; Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco”, ex priísta; y Armando Ríos Píter, ex perredista.

Los tres desempeñaron papeles importantes en el PAN, PRI y PRD, respectivamente, con los que siempre se les relacionará. ¿Tendrán algo de independientes?

Lo dudo. Por lo menos, las costumbres y vicios de los partidos donde estuvieron Margarita, “El Bronco” y Ríos siguen con ellos. Además, no tardaron mucho tiempo en aplicarlos para su beneficio.

Según las autoridades electorales, los aspirantes presidenciales independientes recolectaron firmas para su registro con marrullerías, entre otras la “reedición de los carruseles, taqueos, muertos que votan y dinero”.

Los llamados independientes se despacharon con la cuchara grande, como se dice, en los recursos para realizar giras por todo el país, en las mejores condiciones y con un equipo considerable de colaboradores.

Por ejemplo, la señora Margarita Zavala de Calderón fue apoyada por los empleados de su marido, quien recibe una generosa pensión de jubilado con decenas de personas a su servicio. El michoacano hizo una de las principales aportaciones económicas a la campaña de la ex panista.

“El Bronco” fraguó un plan para engañar a las personas en la recolección de firmas, como lo comprobaron los periodistas. Por su parte Armando Ríos tuvo un “crecimiento inusitado” en el número de rúbricas para su registro.

Las acciones de los llamados independientes en algunos casos fueron fraudulentas. Los electores se sintieron decepcionados. La idea de tener gobernantes honestos podría desaparecer. La sociedad está harta de políticos que no son capaces de alejarse de las marrullerías.

¿Cómo podría olvidar “El Bronco” los años de priísta y lo negativo que aprendió durante su militancia tricolor? ¿Margarita Zavala de Calderón cómo podría sacudirse al “calderonismo” que tanto daño le hizo a México en el sexenio pasado? ¿Y Ríos Píter cómo le hará para sacudirse la sombra de sus “amigotes” en las altas esferas del poder?

La única candidata presidencial independiente con autoridad para competir como tal, María de Jesús Patricio, en representación de los indígenas, no alcanzó a juntar las firmas necesarias para cumplir su propósito. Ni hablar.

Feliz fin de semana

aco2742@hotmail.com