“Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas”, de Amalia Andrade Arango

Editorial Planeta

Lo que te hunde te salva

Escribir contraportadas de libros (especialmente las de uno mismo) es muy difícil. A continuación lo intentaré: este libro es sobre el miedo. Sobre cómo funciona, cómo se adueña de nosotros y cómo nos persigue desde la infancia. Si antes les temíamos a los monstruos debajo de la cama, hoy también. Pero no todo es tan malo. Todos sentimos miedo sin importar de dónde somos, cuántos años tenemos, o si nos gusta o no el chocolate. Yo, por ejemplo, casi me muero de ansiedad (que es miedo en su máxima potencia) y sobreviví. No sólo sobreviví, sino que aprendí que lo que te hunde te salva. Así que en estas páginas encontrarán cómo hacer del miedo su mejor amigo y cómo convertir sus temores en poderes.

“La piel fría”, de Albert Sánchez Piñol

Debolsillo

Ganador de los premios Ojo Crítico y Llibreter de narrativa. * Traducida a 37 lenguas. * Más de 800 mil ejemplares vendidos en todo el mundo.

A comienzos del siglo XX, un prófugo de la resistencia irlandesa llega a una pequeña isla del Atlántico Sur para realizar mediciones meteorológicas durante un año. Allí, solamente encontrará una cabaña y un faro habitado por un personaje intratable y hermético. Pero lo peor llega durante la noche, cuando los dos habitantes de la isla se ven asediados por extrañas criaturas procedentes del océano.

Sometidos a una tensión extrema y conscientes de la titánica lucha que deben sostener para vencer la amenaza, descubren que convivir con lo desconocido es la única salida posible para sobrevivir.

Ganadora de los premios Ojo Crítico y Llibreter de narrativa, “La piel fría” es una novela trepidante y claustrofóbica sobre el miedo y el deseo, que muestra una verdad perturbadora: el único monstruo invencible es aquel que produce la propia mente.

“Chakras”, de Marián de Llaca

Grijalbo

Un camino holístico para alcanzar el equilibrio físico, emocional y espiritual

“Chakras” es el resultado de 30 años de investigación, estudio y práctica terapéutica en donde Marián de Llaca sostiene que este conocimiento no es exclusivo de India, sino un saber compartido por las diferentes culturas del mundo. Por eso, cada capítulo está aderezado con simbología mexicana prehispánica, con la intención de abrir un camino que permita al lector ampliar la visión que hasta ahora ha tenido sobre el tema.

El libro está acompañado de una serie de acciones prácticas, llamada disciplina sagrada, para apoyar la transformación en la de vida de las personas. Asimismo, propone el fortalecimiento de la energía del ombligo como un chakra fundamental para la salud y el equilibrio del organismo.

