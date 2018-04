Margarita se compromete a regresar seguridad a mujeres

Se reúne en Ecatepec con víctimas de violencia

Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente a la Presidencia de la República, se reunió con familiares de víctimas de feminicidios y de violencia contra las mujeres en Ecatepec, Estado de México.

La aspirante se comprometió a que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo garantizará la seguridad y devolver la seguridad a las mujeres del país, sobre todo en los municipios más afectados por el problema.

Señaló que la violencia es un tema que le preocupa a toda la sociedad, por lo que propuso una línea de acción a través de tres “P”: Prioridad, Presupuesto y Prevención, en las que se investigará destacadamente el feminicidio.

Además, se mantendrá e incrementará el presupuesto para la alerta de género, a fin de evitar la violencia en lugares específicos, dijo al considerar que dicho mecanismo no ha funcionado hasta ahora porque las autoridades, sobre todo las municipales, niegan el problema.

También planteó la creación de una base de datos para conocer la dimensión real de la problemática, así como un ministerio público especializado en el tema. Anotó que para ello será prioridad el presupuesto para la capacitación del representante social y atacar la violencia hacia la población civil.

Zavala dijo “Ni una más” al referirse a las mujeres muertas y afirmó que de ganar la Presidencia de la República apoyará también a los hijos de las mujeres víctimas de la violencia.

Los ciudadanos y representantes de asociaciones reunidos en la sesión solicitaron a la candidata independiente mayor sensibilidad por parte de las autoridades para atender la seguridad y la prevención no sólo en los feminicidios, sino también en el delito de trata de personas.

“Mi candidatura no está en riesgo”

Aunque el INE investiga irregularidades en sus firmas de apoyo ciudadano, la candidata independiente aseguró que su candidatura presidencial no está en riesgo. “Mi candidatura no está en riesgo y lamento mucho la desinformación que se está dando”, resaltó la ex panista.

“No está en riesgo, no nos hemos opuesto a ninguna investigación que quiera realizar el INE”.

La madrugada del viernes, el Consejo General del INE decidió, en medio de cuestionamientos, otorgarle el registro como candidata independiente a Margarita Zavala.

Sin embargo, el árbitro electoral aprobó abrirle un procedimiento especial sancionador, luego que se detectó que capturó miles de firmas, a través de credenciales de elector, desde un mismo domicilio y en horarios inusuales.

Los consejeros advirtieron que, dependiendo del resultado de dicha indagatoria, Zavala podría ser sancionada con la pérdida del registro.

Tras realizar un acto de campaña en Ecatepec, la candidata afirmó que ella no está en contra de ninguna investigación y que incluso su equipo ya presentó una denuncia penal para que se indaguen las anomalías en sus apoyos.

“El procedimiento que de todos modos lo tiene que hacer”, dijo.

“Yo seré respetuosa de lo que haya decidido el INE, pero en riesgo no está mi candidatura”.

En tanto, Zavala denunció la inequidad en el reparto de spots en radio y televisión que hay entre los candidatos presidenciales partidistas y ella como independiente.

Por ejemplo, destacó que mientras sus contrincantes ya están difundiendo miles de promocionales, ella aparecerá en los tiempos de radio y televisión hasta el 5 de abril.

“La inequidad es de fondo”, dijo, “La violación al derecho ciudadano a tener un voto informado”.