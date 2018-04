Niega Diócesis pacto de obispo con narcos

“Únicamente fue un acercamiento”

El vocero de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo, afirmó que el obispo Salvador Rangel Mendoza no realiza pactos, sino únicamente su acercamiento con los capos de la droga en Guerrero ha sido para buscar el bien común.

“Monseñor Salvador Rangel no realiza, no ha realizado ningún tipo de pacto, tratos, ni negociaciones con personaje alguno, ni civil ni político, a fin de buscar la paz, sino solamente acercamientos por medio del diálogo en bien de las personas”, afirmó Cuenca. En rueda de prensa, el vocero de esta Diócesis aclaró que las pláticas que tuvo el monseñor con los jefes de algún grupo de narcotraficantes no fue para pactar o negociar. “Él (el obispo) es un pastor que está obligado a escuchar a sus ovejas”, sostuvo Cuenca.

Además, señaló que el Obispo no tiene por qué comparecer ante las autoridades para dar los nombres y ubicación de las personas (dirigentes del narco) con las que se reunió para que sean detenidas.

“En todo caso, que sea el Gobierno que los detenga e investigue porque esa es su tarea”, afirmó Cuenca.

Asimismo, indicó que dichos acercamientos (con el narco) han sido de escucha y acompañamiento para dialogar con ellos y buscar una semilla de buena voluntad en la conciencia de estas personas.

El vocero religioso también señaló que uno de los objetivos que tienen esas pláticas del obispo es de que estas personas (narcos) dejen de realizar las actividades ilícitas.

La semana pasada, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, reveló que el Viernes Santo tuvo un acercamiento con dirigentes de un grupo de la delincuencia en algún lugar de la Sierra, a quienes les agradeció haber restablecido el servicio de agua y luz a habitantes de algunas comunidades de esa región.

En la plática surgió el tema electoral en donde los líderes del grupo de capos le aseguraron que en este proceso electoral se comprometieron a no asesinar candidatos.

Pero, también exigieron que los candidatos no repartan dádivas para obtener votos y de que cuando lleguen al poder cumplan con sus promesas de campaña.