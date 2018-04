Perdona trampas Tribunal Electoral

Punto por punto

Augusto Corro

Todos coludos o todos rabones debería ser la norma a aplicar en los tribunales electorales. No es así. Las leyes se aplican, sin recato alguno, como lo pide el “cliente”.

¿Ejemplo? La aprobación de Jaime Rodríguez (a) “El Bronco” como candidato presidencial independiente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló el acceso a la candidatura al nuevoleonés debido al cúmulo de ilegalidades o irregularidades en la recolección de firmas para su registro; pero los magistrados electorales, autoridad superior, decidieron favorecer a “El Bronco” y aprobaron que participe como aspirante presidencial independiente.

Las autoridades del Tribunal Electoral (Trife) argumentaron que en el INE no se le respetó al gobernador con licencia su derecho de audiencia como ciudadano. Vaya generosidad de los magistrados.

¿Por qué el INE rechazó la candidatura de “El Bronco”? Por las ilegalidades en la recolección de firmas: falsificación de credenciales de elector, la suplantación de votantes, la triangulación de recursos, el financiamiento ilegal, etc. Las violaciones a las leyes electorales no contaron. ¿Por qué esa actuación ilógica de los magistrados electorales?

De los tres candidatos presidenciales independientes solo fueron aprobados dos. El INE desde el principio aceptó la candidatura de Margarita Zavala de Calderón. En la recolección de firmas cometió los mismos errores que “El Bronco” y Ríos Piter.

La ex primera dama no tuvo problemas para su registro. El hecho de no tener una ligera oposición a su registro levantó sospechas de cierto favoritismo. Armando Ríos Piter (a) “El Jaguar” es el único que no tuvo los padrinos tan poderosos para conseguir su registro como candidato independiente.

Entendemos que otra vez se burló a las leyes electorales. Esas irregularidades de los aspirantes presidenciales independientes eran más que suficientes para cancelarles las posibilidades de su registro.

La determinación de los magistrados del Trife tendrá repercusión en la contienda electoral. El tiempo nos aclarará el por qué de esa conducta de las autoridades electorales.

Imagen abollada

Las trampas de los candidatos presidenciales independientes lo único que lograron fue fortalecer a la partidocracia. La imagen de los sin partido se encuentra por los suelos; pero poco les importa. Siguen con la idea de llegar al poder. No lo lograrán, pero eso es lo de menos. El intento lo hicieron.

Para conseguir su registro en la boleta electoral el 1 de julio, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez (a) “El Bronco” no se limitaron en valerse de las mañas, vicios y errores de los partidos políticos en las campañas para cargos de elección popular.

Pudo más el pasado partidista de los que ahora se hacen pasar como independientes. La señora Calderón fue militante, casi toda su vida, del Partido Acción Nacional (PAN). Después acompañó a su marido Felipe Calderón quien se desempeñó como presidente de México.

¿Pudo sacudirse Margarita Zavala su pasado panista?

Parece imposible. Si bien es cierto que ya no es blanquiazul y que dividió a su partido, pocos militantes del PAN la siguen. El divisionismo en el interior de esa organización política, propiciada por su esposo Felipe, lo coloca en una situación difícil para ganar la silla presidencial.

La ex primera dama difícilmente se podrá manejar como independiente tras su pasado panista y porque es esposa del impresentable ex presidente de México, Felipe Calderón, que hizo el ridículo con la guerra fallida contra la delincuencia organizada.

“El Bronco” decidió participar como candidato presidencial independiente tras ganar la gubernatura de Nuevo León sin el apoyo de ningún partido. Antes estuvo más de 20 años afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguro que sus añoranzas priístas lo persiguen, así lo demostró en el manejo tramposo de la recolección de firmas.

Los nuevoleoneses se encuentran inconformes con la administración del independiente que les tomó el pelo con sus promesas de campaña, que no cumplió. En otras, aquella de encarcelar al ex gobernador Rodrigo Medina, de extracción priísta, acusado de un sinnúmero de delitos, como el de peculado y enriquecimiento inexplicable.

El otro aspirante presidencial independiente, Ríos Piter, parece que fue el único de los tres que no alcanzó el perdón de las autoridades electorales. De origen perredista, fue el menos conocido de los que buscaban aparecer en la papeleta electoral. Con ese pasado perredista no iba a llegar a ningún lado.

También Marichuy Patricio, del Congreso Nacional Indígena, luchó por el registró como candidata presidencial independiente. No le alcanzaron las firmas. Su conducta fue ejemplar, sin transas, ni acciones oscuras. Mostró que en política no todo es transa, que hay personas honorables, honestas, honradas que la practican.

aco2742@hotmail.com