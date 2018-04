Meade descarta declinar en su aspiración presidencial

“Una mentira más de AMLO”

Trata de distraer la atención sobre lo que no puede explicar, afirma

José Luis Montañez

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, descartó declinar por el panista Ricardo Anaya Cortés, y acusó que este rumor es una mentira más de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista durante su gira de proselitismo por Ramos Arizpe, Coahuila, rechazó las críticas del tabasqueño, pues está distrayendo la atención sobre lo que no puede explicar.

Atajó: “Meade no declina en ningún sentido, Meade no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será realidad el primero de julio”.El abanderado del PRI indicó que su campaña está fuerte y peleará la final en la elección del 1 de julio.

“Estamos en esta campaña para ganar. No nos interesa cuál sea la final, no nos interesa cuál sea la trayectoria, lo único que le interesa a esta campaña es, el primero de julio, tener la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección”.

Resaltó que la sociedad mexicana quiere de sus políticos transparencia y que realicen su declaración 3 de 3, pero López Obrador no reveló la existencia de un departamento que estaba a nombre de su esposa, que después vendió, y de otros dos inmuebles que están a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

“Esconderse atrás de la posibilidad de documentos que no reveló, lo único que pone de relieve son más preguntas que tendríamos que hacer: ‘¿Por qué no se perfeccionó la operación? ¿Hay un tema de evasión de impuestos? ¿Hay un tema de falta de transparencia? ¿Hay un tema de confusión entre su patrimonio, el de sus hijos y el del partido?’”.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), advirtió que semana tras semana salen cosas de López Obrador, como los departamentos, el avión privado que estaba impedido para ser utilizado como taxi, una empresa que le da una factura que no era propietaria del avión que utilizó.

“Esto es, hay una clara falta de respeto por la ley, una clara falta de respeto y de compromiso con la sociedad, y una clara vocación hacia a la mentira”.

Afirmó que en la contienda hay cinco candidatos. De esos, dos no pueden explicar su estilo de vida o el origen de su patrimonio, y sostuvo que un país que quiere un gobierno honesto, empieza por tener un presidente que no sólo hable de honestidad, sino que lo sea.

Meade pide voltear a ver estados panistas donde hay inseguridad

Meade Kuribreña advirtió que en los dos últimos años se ha dado un incremento en inseguridad y violencia sobre todo en estados que gobierna el Partido Acción Nacional (PAN).

Meade citó los siete estados donde más ha crecido la violencia: Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, Nuevo León.

De 2012 a 2014 la inseguridad en México cayó en prácticamente todos los estados, pero entre 2016 y 2017 se incrementó. “Más o menos, poquito más del 90 por ciento de toda la actividad delincuencial es del fuero común”.

Por ello, insistió que “sí es importante quién gobierne, y sí se puede, en consecuencia, ver en dónde se están dando los crecimientos”.

En Guerrero y Coahuila, gobernados por el PRI, afirmó, han caído los niveles de inseguridad y de 10 estados más inseguros la mayoría son gobernados por el frente, y si uno revisa los estados en donde ha disminuido la mayor parte son gobernados por el tricolor .

Meade Kurubreña advirtió que los siete de cada 10 homicidios que se incrementaron en los últimos dos años, se dieron en estados gobernados por el frente, del PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadanos, que encabeza Ricardo Anaya.

Ante ello, reiteró que su propuesta en materia de seguridad es integral para trabajar sobre tres elementos: prevención; disuasión y, muy importante, la rendición de cuentas.

“Los mexicanos hoy estamos hartos de ver delincuencia sin consecuencias, y lo que hemos planteado, como un elemento central de la estrategia, es que el que rompa la ley, enfrente las consecuencias y la cárcel”, acotó.

Criticó el planteamiento central de seguridad de Andrés Manuel, que es justo lo contrario, abrir un espacio de diálogo con los que han lastimado a la sociedad con su violencia, para permitirles la posibilidad de que regresen a la comunidad a la que le hicieron daño.