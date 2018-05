Luis Mandoki y Sin Bandera honran a las madres

El cineasta fue convocado por la marca Fud, para realizar el cortometraje “Te lo dije”, en el que Sin Bandera participa con la canción “Te quiero” y que formará parte de la campaña por el Día de las Madres

Arturo Arellano

“Te lo dije” es el nombre del tercer cortometraje del realizador Luis Mandoki, en complicidad con Fud, para celebrar el 10 de mayo como parte de su campaña para reconocer el trabajo de las mujeres que siempre apoyan a sus hijos. El material de dos minutos es musicalizado con un cover de la canción “Te quiero” de los Hombres G, interpretado por Sin Bandera y estará circulando en diferentes medios, también como parte de los festejos del Día de las Madres.

Durante una conferencia de prensa para dar a conocer el cortometraje, Luis Mandoki, director, y Martín Hernández, encargado del diseño de audio, dijeron que siempre se debe reconocer el trabajo de las mujeres, no sólo de las madres, sino de todas la mujeres exitosas. Mandoki recordó que “Sin duda mi madre ha sido un pilar en mi vida y ha sido factor en muchas de mis decisiones importantes. Recuerdo que cuando hice mi primer material ‘Silent Music’ mi mamá me preguntó ‘¿por qué no lo metes al Festival de Cannes?’, a lo que yo respondí que no, pero no le importó y lo inscribió ella, lo aceptaron y ganamos el primer premio. Ahí fue cuando me gritó ‘Te lo dije’ y es algo que se queda para siempre”.

“Es para mí un gran placer ser parte de este tipo de campañas, sin embargo, este reto lo acepté porque la idea me conmovió y me removió muchos recuerdos, tanto positivos como negativos, pero sobre todo me conmueve ese interés de los mexicanos por honrar a nuestras madres. La mía, en paz descanse, desde hace cuatro años, me reiteró esta frase de ‘Te lo dije’ en repetidas ocasiones, tanto en momentos de preocupación, como en otros en que su interés era motivarme a cumplir cada uno de mis sueños”. Lo anterior queda plasmado en el cortometraje que cuenta breves historias, donde algunos hijos desobedecen a sus madres y de ahí que ellas usan las palabras “Te lo dije”, de entrada para reprenderlos, pero luego también para felicitarlos por algún éxito.

El diseño de audio estuvo a cargo de Martín Hernández, ganador de dos premios Oscar, quien dijo que aceptó trabajar en este proyecto especial para las madres, com un homenaje a las mujeres que nos motivan todos los días “Ahora que soy padre, puedo entender muchas de las palabras que me decían mis padres cuando era joven, para ser honesto yo no uso mucho la frase ‘Te lo dije’, porque suele ser un poco fastidiosa, sin embargo, aquí le damos un enfoque bastante positivo, le quitamos ese tinte de fastidio que podría tener para enaltecer el amor de las madres por sus hijos”.

Al culminar la conferencia de prensa, el dueto Sin Bandera conformado por Leonel García y Noel Schajris, subieron al escenario para interpretar el tema “Te quiero”, cover de Los Hombres G, que enmarca el conmovedor cortometraje, que ya circula en diferentes plataformas y medios de entretenimiento.