Los Askis celebrarán 29 años en el California Dancing Club

En compañía de grandes invitados

La cita es el domingo 16 de junio a partir de las 18:00 horas

Mitzi Fernández

Festejando 29 años de carrera, Los Askis volverán el 16 de junio al emblemático salón de baile California Dancing Club, acompañados de varios invitados especiales, entre ellos el Internacional Carro Show, Grupo Saya, Grupo Guayabao, Sonora Dinamita, Grupo Perfume, Envia2, y Dj Duper Dengue.

En conferencia dieron detalles del concierto/baile; José Cortes de “Los Askis” comentó “será un evento de recuerdos, baile y muchas emociones, le pido a Dios para que este lugar tenga la vigencia que sentí en su tiempo, gracias por parte de Askis, estoy muy contento de tener tanta gente aquí apoyándonos en la celebración”.

También estuvieron presentes algunos integrantes de los grupos invitados, como Juan Ramírez de Grupo Saya quien dijo “estamos contentos, con muchos recuerdos bonitos, así será también el evento, será el inicio de los festejos, estoy emocionado de que nos invitaran, y es que, hay que ser agradecidos, Los Askis son los primeros en abrir el género de la cumbia”.

Héctor Manjarrez de Grupo Guayabao con emoción deseó “esperemos que todo salga de maravilla en este festejo lleno de cumbia y sonidero”.

El Salón de Baile California Dancing Club es reconocido por los años y por los artistas que se han presentado en el, José Cortés de Los Askis reconoce que este lugar le trae muy buenos recuerdos “hay escenarios que te dejan una marca en tu vida, pero de estar tantos años y en tantos escenarios, ya estuvimos en el Auditorio Nacional, en el Lunario, escenarios grandes a la vista de todos, pero estar en El California es recordar los inicios del grupo y la emoción que sentíamos, de ver el salón atiborrado, cada día que vivimos es como si te acercaran al final y por eso se disfruta cada escenario”.

Recordó un poco de los inicios “fue muy curioso que nos diéramos a conocer, pues en Carnaval Tropical querían poner la canción 5 y otra persona pone el 4 y cuando vieron que la gente se puso a bailar la dejaron, la repitió y repitió, pues seguían bailando hasta llegar a ser radial en ese momento, lo que ahora se conoce como viral, nosotros tocábamos en la calle”.

También explicó cómo surgió el nombre y que significa “había un niño que hablaba otomí y nos decía Askis, hasta que le preguntamos qué significaba y por qué nos llamaba así y nos dijo quiere decir amigos. Nos gustó, no sabíamos cómo se escribía así que fue a nuestro entendimiento. No sabemos si nos bromeó porque si lo buscamos no tiene ese significado en realidad, pero para nosotros así es”.

Sobre el repertorio comentaron que serán los favoritos del público como Amor Regresa, La Cumbia Azteca, Me Pregunto, Cumbia Brasileña, Lejos De Ti “también tocaremos algunas nuevas, nos gustaría tocar puras canciones nuevas, pero nunca he visto que le guste eso a la gente” agrego José; además de confesar que también le encantaría ir a Sudamérica a una gira “me dan envidia quienes van de gira allá y los reconocen” concluyó.

Los Askis se presentarán este 16 de junio, junto a sus invitados especiales en el Salón California Dancing Club a partir de las 18:00 horas y los boletos ya están disponibles en las taquillas del inmueble.

