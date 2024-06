Chilangos, ignorados por el gobierno

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si bien a la 4T le fue mal con el voto foráneo, el gobierno de Clara Brugada tiene la obligación de velar por los chilangos que radican alrededor del mundo, señaló el diputado Raúl Torres Guerrero.

“No vimos que el grupo asesor de campaña de Brugada tuviera propuestas firmes para los que viven y trabajan o estudian en otro país, es un sector en el que hay poco interés por saca adelante”. Guerrero Torres, quien mantiene firme su propuesta de una Secretaría de Asuntos Internacionales CDMX, dijo que es un planteamiento que no ha tenido eco, “y por eso el voto foráneo los castigó este 2 de junio”.

Los pocos votos que recibió Morena (seis mil) fue una respuesta al perjuicio que le ha hecho el gobierno local y federal a los mexicanos, al marginarlos de las decisiones y beneficios de la agenda pública y de Estado.

Precisó que Clara Brugada debe tener entre sus prioridades la creación de una nueva secretaría para atender los asuntos internacionales de la ciudad, como el apoyo a chilangos, becas, vivienda, estudio y empleo, sin dejar de lado el diseño de esquemas de financiamiento para hacer negocios y traer más remesas a la ciudad.

Propuso que una comisión de diputados del Congreso capitalino se involucre en el proceso de transición para poner en la mesa las propuestas que le interesa sean atendidas.

“No necesitamos de funcionarios ni áreas electorales; requerimos atención prioritaria a las necesitadas básicas de la gente y en este caso, de la comunidad chilanga que reclama atención del Gobierno local”.

Crecen zonas irregulares

La diputada del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, solicitó que la jefatura de Gobierno capitalina considere la realización de un plan de atención a los asentamientos humanos irregulares que existen en la Ciudad de México, ya que en la actualidad se carece de los instrumentos oficiales para la planeación.

En un punto de acuerdo que planteó a la Comisión Permanente del Congreso local, la legisladora recordó que de acuerdo con informes oficiales, en 2019 241 mil 653 personas vivían en 859 asentamientos humanos irregulares.

Aunque añadió que en los últimos años el número de estos asentamientos ha crecido. Las alcaldías que registran el mayor número, de acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva, son:Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

En cuando al Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, éste establece la atención a los asentamientos, mediante instrumentos que eviten su crecimiento, mejoren las condiciones de vida de sus pobladores y protejan el suelo de conservación.

Señaló, sin embargo, que el sistema de atención de asentamientos irregulares quedó en pausa debido a que los mecanismos de planeación no han sido aprobados para su ejecución, como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México.

Más financiamiento a Mipymes

Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), celebraron el primer “Encuentro por la tecnología, la innovación y la inclusión financiera” con el objetivo de promover el desarrollo de las instituciones financieras no bancarias y potenciar su transformación digital. Este encuentro entre la industria de tecnología y el sector financiero no bancario, busca democratizar el acceso a soluciones tecnológicas, que los intermediarios financieros no bancarios (IFNBS) conozcan y evalúen alternativas de vanguardia para disminuir sus costos y hacer más eficientes sus procesos.

Para Nafin y Bancomext, apoyar la modernización de los IFNBS representa una acción fundamental para acercar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de México. En el encuentro, Broxel y Google Cloud México presentaron una plataforma que ofrece un catálogo de soluciones para que cualquier empresa o negocio, sin importar su tamaño o ubicación geográfica, pueda crear aplicaciones rápidamente e incluso ejecutarlas en entornos de producción con automatización y soporte.

La banca de desarrollo busca que los IFNBS conozcan productos financieros y de tecnología para acelerar su innovación, lograr eficiencias, mejorar sus oportunidades en el mundo digital y acceder a mejores condiciones de crédito.

Según se explicó, el uso de estas plataformas permite estructurar servicios de crédito y gestión de la cartera, emitir tarjetas y aperturar cuentas con los más altos estándares de seguridad, proveer una solución eficaz de “onboarding” (identificación segura – no presencial), utilizar una base de conocimiento que permite la búsqueda de contenidos por “tags” (lo cual puede ahorrar millones en capacitación al interior de las empresas), acceder a soluciones de cobro 100% digitales, públicas y privadas, utilizar vales digitales que permitan eficientar operaciones con las más avanzadas medidas de control en el mercado.

Este evento se suma a las acciones que Nafin y Bancomext han puesto en marcha para aplicar su red de instituciones financieras, tales como el diseño de nuevos productos de fondeo y garantías y el lanzamiento de un programa de capacitación y asistencia técnica especializados.

