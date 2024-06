Ya inició la temporada de luciérnagas en 26 centros de avistamiento

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Grupo Brisas, corporativo 100 por ciento mexicano, recibió galardones internacionales

El Pride en Las Vegas será en octubre con diversión garantizada

Hay 26 centros de avistamiento para la temporada de las luciérnagas que inicia hoy y concluye el 11 de agosto próximo, una experiencia única e irrepetible por la interacción con la naturaleza que los visitantes comprobarán, señaló Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de Tlaxcala (Secture).

Aseguró, en conferencia acompañada por Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala; Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo federal (Sectur) y, José Armando García Nuño, director general de Servicio al Turista de Ángeles Verdes, que “se estima lleguen cerca de 128 mil turistas a los bosques de Calpulalpan y Nanacamilpa, que dejarán una derrama económica de alrededor de 70 millones de pesos”.

Asimismo detalló que “la pernocta será de 1.4 noches, y los visitantes serán principalmente de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México y visitantes extranjeros de Estados Unidos, Canadá, España, China, Japón, Argentina, Venezuela, Italia y Dinamarca”.

La titular de turismo de Tlaxcala recordó que mediante la página web: TlaxcalaBrilla.com, los interesados podrán obtener información de los 26 avistamientos autorizados que ofrecen distintos servicios turísticos que cuentan con el distintivo Luciérnaga Dorada.

Agregó que desde el año pasado, en la página está la geolocalización de los sitios autorizados para el avistamiento, experiencias gastronómicas, culturales, recomendaciones, lineamientos, números de emergencia y venta de boletos.

Por otra parte señaló que la página TlaxcalaBrilla.com ganó el premio Excelencias en la Categoría de Innovación Turística, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024) en Madrid, España, lo que ha permitido garantizar la calidad, sustentabilidad y el servicio turístico que ofrece”.

Durante la presentación “Temporada de Avistamiento de Luciérnagas 2024”, la Secture proyectó un video alusivo al destino, donde la naturaleza se transforma en pequeñas y brillantes luces que emiten las luciérnagas que pareciera danzan en la oscuridad.

Los visitantes podrán hospedarse en cómodas cabañas rústicas decoradas con artesanía local y en contacto con la naturaleza. También en glamping donde además podrán pasear en bicicleta, disfrutar el temazcal y degustar la gastronomía de la región.

Josefina Rodríguez Zamora agradeció el apoyo de la gobernadora y del Secretario de Turismo por la “donación de 11 patrullas nuevas, lo que muestra su compromiso con el turismo del estado. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca garantizar la sostenibilidad y permanencia de las luciérnagas en los bosques, además de salvaguardar a los turistas y la ciudadanía”.

En este periodo de luciérnagas intervendrán elementos municipales, locales y federales de seguridad, así como la agrupación Ángeles Verdes en Tlaxcala, de lunes a domingo de las 8:00 a las 20:00 horas.

En su oportunidad Lorena Cuéllar Cisneros, reconoció el trabajo de Miguel Torruco Marqués, quien ha puesto los ojos en Tlaxcala para promocionar el estado, que en los últimos casi tres años ha abierto 22 nuevos hoteles con 42 por ciento de incremento en el número de turistas.

Invitó a visitar Tlaxcala, que hoy es el estado más seguro del país, y a conocer su Patrimonio Cultural de la Humanidad y aseguró que se ha impulsado la realización de eventos de talla internacional en el estado, a los que próximamente se sumarán el Mundial de Box y el de Tiro con Arco.

Miguel Torruco Marqués, al hacer uso de la palabra, dijo que cada temporada, este majestuoso espectáculo atrae numerosos turistas, lo que se traduce en beneficios económicos para las poblaciones locales; y subrayó otros atractivos turísticos como La Malinche, sexta montaña más alta de México; las haciendas pulqueras, los Pueblos Mágicos de Huamantla, Tlaxco e Ixtenco; y el Barrio Mágico de Apizaco y Val’Quirico, localidad con sabor de la toscana italiana.

El titular de turismo federal detalló que a Tlaxcala se puede llegar por carretera, por lo cual resulta indispensable disponer de mecanismos de protección y auxilio vial, labor que realizan con eficiencia, calidad y calidez los Ángeles Verdes, quienes desde 1960 son referente para los viajeros que transitan por más de 35 mil kilómetros de la red nacional de caminos.

Por último, José Armando García Nuño, agradeció el apoyo de la Sectur por la renovación del parque vehicular con tecnología de punta, fortalecimiento de las bases, nuevos uniformes y detalló que Ángeles Verdes tiene presencia en 240 rutas a lo largo de 35 mil kilómetros.

Luego de la conferencia, los anfitriones firmaron el Convenio General de Coordinación para el Fortalecimiento Carretero del estado de Tlaxcala, mediante el cual la Secretaría de Turismo federal entregó siete nuevas unidades vehiculares, en tanto que el gobierno de Tlaxcala se comprometió a hacer lo propio con el mismo número de unidades en el corto plazo.

✰✰✰✰✰ Además de ser reconocido este año como una de las mejores empresas para trabajar, Grupo Brisas, corporativo turístico cien por ciento mexicano, recibió galardones internacionales para sus cadenas hoteleras NIZUC Resort & Spa, Galería Plaza y Las Brisas que avalan la excelencia turística de su oferta de alojamiento en el segmento de viajes de gran lujo.

El corporativo liderado por Antonio Cosío Pando anunció que su joya turística del Caribe Mexicano, NIZUC Resort & Spa fue reconocida con el Premio a la Excelencia como el Hotel del Año en América Latina, incluyendo México, Centro y Sudamérica por Preferred Hotels & Resorts, en el marco de su convención anual, celebrada en Lisboa, Portugal.

Estos premios fueron entregados este año en 11 categorías a los mejores hoteles de países como México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Japón, Sudáfrica, España, Finlandia, Australia e Irlanda. Los resorts galardonados fueron elegidos entre los mejores de su región y pasaron inspecciones in situ por terceros y comentarios de huéspedes en tiempo real de los principales sitios de reseña del mundo y demostraron su fuerte compromiso con Preferred, marca de hoteles independientes más grande del mundo con una red de propiedades de gran lujo, que incluye más de 600 hoteles, resorts y residencias en 80 países.

La exclusiva propiedad de 274 suites y villas privadas en Punta Nizuc, Quintana Roo, recibió a principio de año las Cinco Estrellas que otorga la prestigiada Guía de Viajes de Forbes.

Grupo Brisas también anunció que nueve de sus hoteles en México fueron galardonados con el Traveller’s Choice Awards 2024, reconocimiento que otorga Tripadvisor a partir de las opiniones positivas que han dejado los viajeros en la plataforma de viajes en los pasados 12 meses. Los hoteles premiados fueron Las Brisas Acapulco, Huatulco, Ixtapa, Hacienda Jurica by Brisas, Galería Plaza Irapuato, Monterrey, Reforma, San Jerónimo y Galería Plaza Veracruz. Este reconocimiento coloca a estas propiedades entre el 10 por ciento de los mejores hoteles del mundo.

Por otra parte, el corporativo turístico con más de 3 mil habitaciones en las principales ciudades y destinos de playa de México se congratuló al ser incluido este año en el prestigioso Ranking de Súper Empresas. “Los lugares donde todos quieren trabajar”, que otorga Top Companies y Expansión a las empresas que ofrecen a sus colaboradores las más atractivas prestaciones, el mejor ambiente para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial y satisfacción laboral.

✰✰✰✰✰ Las Vegas ha sido reconocida por dar la bienvenida a la versión más auténtica de cada persona, las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año con diversión garantizada para todos los gustos y presupuestos, lo que convierte a esa ciudad en uno de los destinos favoritos para el segmento LGBTTTIQ+.

En Las Vegas el Pride se celebra en octubre por ser un mes menos caluroso y coincide con el Día Nacional de Salir del Clóset (13 de octubre), y en muchos lugares organizan eventos, fiestas temáticas y pool parties, como la famosa Pool Party Week en Ultra Lounge del Sahara, fiesta inclusiva imperdible.

La ciudad es conocida por ofrecer atractivas experiencias y entretenimiento durante todo el año y un lugar al que acuden miles de turistas de la comunidad LGBTTTIQ+ para disfrutar distintos shows, comediantes legendarios, mixología, centros nocturnos, experiencias, compras, restaurantes y atractivos conciertos de talla mundial por toda la ciudad.

Ejemplo de ello es la famosa Pool Party del Luxor Hotel & Casino y sus famosos Temptation Sundays. Esta fiesta en la piscina es la que se celebra desde hace más tiempo en el mundo y es un punto de encuentro clásico para la comunidad donde se pueden disfrutar éxoticas bebidas cualquier fin de semana.

Para los que buscan lugares con la bandera arcoíris claramente visible, se encuentra Queen Las Vegas, que es parte del llamado Fruit Loop, grupo de restaurantes y bares que ondean la bandera del orgullo en alto. El show de drag queens es imperdible.

Uno de los centros nocturnos LGBTTTIQ+ de gran prestigio es el Piranha Nightclub, donde la diversión es garantizada. Todo es música, luces intermitentes y mucha fiesta, incluso los turistas podrían encontrarse a celebridades como: Janet Jackson, Britney Spears, Pamela Anderson y Tommy Lee.

En The Garage hay juegos de bar, las mejores papas fritas y auténtica mixología. Algunas noches de sábado son temáticas y si se usa el atuendo ideal te dan una bebida de cortesía por lo que es importante revisar el programa.

El Flex Cocktail Lounge es un bar clásico que ha estado abierto desde hace más de 20 años. Su ambiente festivo incluye música, deportes en las pantallas, DJ y mucha fiesta.

Para pasar un buen rato con desayuno y mimosas ilimitadas, no hay nada como el brunch de drag queens en The Garden. Los cocteles son casi tan coloridos como las reinas residentes, ex concursantes de RuPaul’s Drag Race como Alexis Mateo y Coco Montrese.

Los piano bar son muy populares en Las Vegas y en Don’t Tell Mama, los turistas pueden convertirse en estrellas. Por mucho tiempo ha sido el lugar preferido de encuentro para la escena lésbica de Las Vegas.

Otros lugares que se recomiendan son: Charlie’s Las Vegas con música country, latina y dance. Aquí se organizan una gran variedad de eventos: clases de baile, bingo de drag queens. Flex Cocktail Lounge ha servido a la comunidad LGBTTTIQ+ de Las Vegas por más de 20 años con mixología e impresionantes drag shows. El Phoenix Bar & Lounge es cien por ciento propiedad y operación de la comunidad gay local, donde encontrarán “happy hour”, karaoke, juegos y eventos especiales.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

X: @victoriagprado