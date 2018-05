Margarita Zavala se retira de la contienda presidencial

Declaración en el programa Tercer Grado, de Televisa

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, anunció que retira su candidatura por un principio de congruencia y de honestidad política.

Aquí sus declaraciones al programa Tercer Grado de Televisa, que se transmitirá esta noche: “Aprovecho aquí, decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política.

“Pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México”.

En el transcurso de esta tarde, el equipo de campaña emitirá un video donde se darán a conocer más detalles de esta decisión.

La candidata se encuentra reunida con sus colaboradores en su casa de campaña.

Apenas el martes, Zavala evadió responder sobre una posible declinación y sobre la división de los simpatizantes del PAN, que podría provocar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que nos tenemos que plantear es qué es lo correcto, con qué nos vamos a conformar, así ha sido mi campaña, no nos conformemos con el menos malo, no votemos por nuestros miedos, no votemos por nuestras angustias, sino a partir de nuestros anhelos”.

El pasado 2 de mayo, al ser cuestionada acerca de la presión ejercida por empresarios para su declinación en favor de Ricardo Anaya Cortés, rechazó que le hayan hecho algún llamado en ese sentido.

El martes, durante una reunión con consejeros de BBVA Bancomer, la ex primera dama admitió tener problemas para financiar su campaña y que no había podido pagar a sus colaboradores, además afirmó que sin importar los resultados del 1 de julio, continuará trabajando por el país.

En ese mismo evento, el candidato de la coalición Por México al Frente, Anaya Cortés, la invitó a sumarse a su equipo rumbo a la Presidencia; sin embargo, Zavala no ha dicho si apoyará a otro aspirante.