Germán Gastelum lleva el teatro mexicano al mundo

El actor, conductor, dramaturgo y director teatral, presentó “El taller del orfebre”, de Karol Wojtyła, en Roma

El pasado marzo Germán Gastelum, actor, conductor, dramaturgo y director teatral mexicano estuvó presentando “El taller del orfebre”, de Karol Wojtyła, en Roma, una obra literaria escrita por Juan Pablo II, que consta de una meditación sobre el sacramento del matrimonio, expresada a veces en forma de drama. A la par, el histrión mexicano ofrece clases magistrales en diferentes países de Latinoamérica, más recientemente invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a Guatemala, poniendo así el teatro mexicano en el ojo del mundo, como un arte perfectamente ejecutado por los connacionales.

Para platicar más a fondo de esos exitosos proyectos, concedió una entrevista exclusiva para las páginas de DIARIOIMAGEN, en la que de entrada recordó: “Estuvimos celebrando los 25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede y dentro de los festejos nos invitaron como Compañía de Teatro México (Cotemex) a presentar la obra ‘El taller del orfebre’, de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, quien escribió teatro y fue polémico en su momento, porque rompía con lo que podríamos esperar de una persona pegada a la iglesia. Esta no es básicamente una obra de teatro, sino ensayos que se dividen en monólogos teatrales. En México, la presentamos desde hace 20 años con Jorge Ashley, estuvo en la Basílica de Guadalupe, con diferentes elencos”.

Para esta ocasión explica: “Invitaron al productor Jorge Ashley por medio de Fundación Latinoamericana Para la Paz y el Desarrollo y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el elenco estuvo León Michel, Luis Miguel Revelo, Anabella Gándara, Diego de Tovar, Andrea Alfaro, Ítalo Londero y Joshua Soriano, con quienes nos presentamos en la Basílica de San Pietro In Vincoli de Roma, Italia, que sería la siguiente en importancia en Roma, porque es la primer iglesia catolica que se fundó en el mundo. Ahí hubo reconocimiento por parte del Papa, la obra se presentó con técnica mexicana contemporánea de teatro y está el proyecto para hacer una segunda gira por el aniversario de nacimiento de Juan Pablo 11, esto sería en España y Roma, además, iremos a Estados Unidos”.

La obra “habla sobre la familia, la historia trata acerca del amor y el matrimonio mediante el caso de tres parejas, los problemas de una famiia joven y hasta una familia que perdió a uno de los padres, habla de los valores”.

Por otra parte, le contó a esta casa editorial sobre los proyectos que ha generado en el sector docente: “Fui invitado por el gobierno de Guatemala, por el Ministerio de Cultura y Deporte de aquel país y por la embajada, además de una empresa, quienes se me acercaron para pedirme dar cursos, uno intensivo de conducción en televisión, el mismo que doy en television educativa y uno de actuación. Ha sido una experiencia edificante, ya vez las cosas con otra mirada, porque puede haber carencias sociales y económicas en México, pero siento que es un país a la vanguardia en muchos aspectos, incluyendo el teatral. No es la primera vez que salgo del país por trabajo, había estado en Estados Unidos, con ‘Las andanzas de la catrina’ y el público lo recibía con mucha emoción. Estuve en Miami dando cursos de conducción y actuación, donde pude notar que aunque Miami es primer mundo, no había actividad teatral. También he llevado a Cuba algún espectáculo de teatro y con todo esto puedo decir que el nivel actoral de México está a la vanguardia”.

“Cuando voy a cuba, llevo para los periodistas una técnica de producción y locución, junto con técnica actoral, que es una panorama diferente. Los actores somos primos hermanos del conductor, porque debemos tener una conciencia social, es muy importante esa relación y existencia, el periodista utiliza las emociones, su cuerpo para expresar, así que necesita entrenamiento corporal y emotivo. El actor, por su parte es voz, emoción y cuerpo, es crear un personaje que le identifique, lo mismo que el conductor de televisión y radio, que lo logra para separar ese personaje profesional de su vida diaria”.

“Me doy cuenta de la necesidad que existe de generar cultura escénica sin fronteras, con métodos y técnicas para el actor contemporáneo, que le permitirán romper barreras de lenguaje, dar diferentes formas y estilos de lenguaje, ya sea europeo o americano, pero poder generar un mejor entendimiento a la hora de la creación e interpretación escénica. Porque puedes ser el mejor actor, pero si no le entientes al director, no te sirve, mientras mas técnicas y lenguajes comuniques, el artista tendrá mayor posibilidad de entender el arte. Uno tiene la función de ser un comunicador social”.

Finalmente, nos cuenta sobre sus actuales proyectos. “Continúo en el diplomado de técnicas y herramientas de conducción para televisión y radio que da la SEP, a través del centro de estudios televisivos de la DGTVE, que se abre una vez al año y es gratuito. Sigo preparando conductores, estoy a la par con la compañía de teatro, con ‘Yo sor Juana’, ‘Las andanzas de la catrina’ y en algún momento estoy pensando hacer los cursos que llevo a Cuba en México”.