CD9 aterrizó por cuarta ocasión en “Modo avión”

La boy band celebró en el Auditorio Nacional el concierto que marca el inicio de su gira internacional

Asael Grande

La boy band mexicana CD9 ofreció su cuarto concierto en el Auditorio Nacional, con esta gira en la que el grupo recorrerá Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, para presentar su nuevo álbum 1.0. Tras cerrar un exitoso 2017, CD9 comenzó el año en el Coloso de Reforma, el cual marca el inicio de su gira “Modo avión tour”, y en la que cantaron temas de sus discos CD9, “Evolution”, “¾” (continuación de su EP .5), y el reciente 1.0.

Se trató de la cuarta presentación que Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Alan Navarro y Bryan Mou, que realizaron en el máximo foro de espectáculos de América Latina. Previo a la salida de CD9, Robert Mendoza, en compañía de su violín, fue el encargado de tocar algunos temas de reggaetón, para poner el ambiente.

Ante un escenario conformado por dos escalinatas plateadas y una pasarela en lo alto del escenario, con una producción visual de primer nivel: una pantalla gigante de led, luces multicolores, los chicos de CD9 salieron al escenario para arrancar su concierto con los temas Modo avión, Off the wally The party, que de inmediato pusieron a bailar y a cantar sus fans, quienes no dejaron de corear todas y cada una de las canciones, además de acompañar a la boy band con las luces de sus celulares: “¿Cómo está el Auditorio Nacional esta noche; cómo están todos?, para la siguiente canción, vamos a necesitar sus palmas, todos arriba, allá atrás”, fueron las palabras de bienvenida de Alan. “Estamos felices de estar otra vez aquí, con nuestros familiares por ahí, es grato saber que estamos muy bien acompañados, porque de verdad esta noche es un momento especial, vamos a cantar las canciones que más les gustan, vamos a bailar, vamos a cantar temas que son parte de nuestra historia, sabemos que les encantan”, agregó Alonso.

Con los ánimos a tope, el concierto continuó con los temas Nadie te amará, Error perfecto, Ven dime que noy Oxígeno, que dieron paso a las interpretaciones de I feel alive, Me equivoqué, A tu lado, Na’de amor, Qué le importa a la gente, Get dumb, Deja vu, Ángel cruel y Líoen la cabeza. Después de cantar Un beso, Dime, Mi corazón yCuando necesites, CD9 invitó a Ana Mena a cantar el reciente hit, Prohibido (feat.Laly y Ana Mena), para finalizar, conNo le hablen de amor, entre pelotas que rodaron entre el público, en lo que fue su espectáculo “CD9 Modo avión tour”, donde la agrupación mostró su incursión en el género urbano y también sonaron sus éxitos pop, en una noche llena de música y baile enmarcada por una gran producción, todo como parte de su gira “Modo avión tour”, que ha pisado varias ciudades de la República Mexicana, entre ellas León, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Durango y Mérida, para presentarse después en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.