Anaya reconoce que gobierno le falló a pueblos indígenas

Promete retomar pactos con el EZLN

En la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, reconoció que el gobierno le ha fallado a los indígenas, por lo que se comprometió a que de ganar la elección del 1 de julio, “concretará a plenitud” los acuerdos de San Andrés, que garantizan a los pueblos originarios tierra, agua, educación y autonomía.

Ante casi 2 mil indígenas, el panista, primer candidato presidencial de esta elección en visitar el municipio, reconoció que los gobiernos han fallado a los pueblos de esta zona, pues “no estuvimos a la altura de sus derechos y sus demandas”.

Acompañado por el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, y la aspirante al senado, Xóchitl Gálvez, el aspirante frentista recordó que hace 24 años el movimiento zapatista hizo que todo el país pusiera sus ojos en Chiapas.

“Recordar que el 1 de enero Las Margaritas fue testigo del inicio del levantamiento del EZLN, ese movimiento hizo que todo México pusiera sus ojos en Chiapas y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, no estuvimos a la altura de los derechos y demandas indígenas”. Por ello, afirmó que es necesario ofrecer progreso y oportunidades a los indígenas, “nos obliga a reconocer que la paz es mucho más que la ausencia de conflictos, porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente”.

Por otra parte, Anaya se comprometió a que el municipio de Las Margaritas será una de las alcaldías beneficiadas, en caso ganar, por su propuesta de Ingreso Básico Universal, consistente en entregar un subsidio mensual fijo a las familias con menores ingresos.

“Nosotros tenemos una propuesta muy concreta para apoyar a las familias de Chiapas y a las familias de Las Margaritas, se llama: el Ingreso Básico Universal. Vamos a garantizar que todas las personas que lo necesitan reciban un apoyo todos los meses garantizado… aquí voy a regresar como Presidente de la República a dar la cara y a hacer realidad el Ingreso Básico Universal”.

Antes, la representante de los pueblos indígenas del Frente y aspirante al Senado, Xóchitl Gálvez, Anaya se comprometió a reenviar la reforma en materia de derechos y cultura indígena para resolver los problemas pendientes.

Al pedir el voto de la comunidad de Las Margaritas, la ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo se autocalificó como una comisionada “chingona” de pueblos indígenas durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox.

Al pedir el voto de los chiapanecos expresó: “¿Qué hizo Juan Sabines? ¡Chingarse la lana!… Basta de autoridades corruptas… son los mismos que morenos”.