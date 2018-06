Estoy en plena recuperación tras cáncer de ovario: Rebecca Jones

La actriz pide al público no dejarse llevar por el amarillismo de algunas revistas

Rebecca Jones habló sobre cómo se encuentra del cáncer que padece en los ovarios.

A través de un comunicado, la actriz pide al público no dejarse llevarse por el amarillismo de algunas revistas, pero también habló a través de la redes sociales.

“A todas aquellas personas que se han preguntado cómo me se encuentra mi estado de salud. Primero quiero agradecer su preocupación y que no se deben llevar por falsas publicaciones”.

“En estos momentos me encuentro en plena recuperación. Sus palabras de aliento son en parte medicina para el alma. Gracias por su cercanía, apoyo y cariño de verdad de este proceso saldré fortalecida”.

En entrevista con Ventaneando, la actriz desmintió la información que una revista publicó sobre su evolución con esta enfermedad: “Es una información que está completamente equivocada. No sé por qué”.

Rebecca quiso ser ella quien diera a conocer cómo está, asegurando todavía no termina su tratamiento, pero va por muy buen camino: “Va con muy buenos resultados. Todo el trabajo que cuesta tomarlo vale la pena, porque me está funcionando muy bien y, ahorita, ya nada más me faltan tres quimios y bueno, es todavía un ratillo que tengo que estar guardada”, explicó.

La actriz aseguró que si no había dado una declaración, es porque está enfocada en su recuperación: “Tengo días malos, como cualquier paciente de esta enfermedad te puede decir y hay días buenos, como el día de hoy que puedo platicar con el público”. Rebecca comentó que aunque no está frente a las cámaras sigue con su rutina: “Yo estoy haciendo mi vida, yo no sé de dónde sacan esa información o por qué quieren hacer tanto daño (…) Yo estoy bien”.