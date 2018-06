“Campañas no se ganan con agresiones, sino con propuestas”, afirma Beto Díaz

Abanderado del Frente a la alcaldía de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Estado de México.- Beto Díaz Trujillo, candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla por el Frente, denunció que miembros de su equipo y brigadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) han sido objeto de agresiones por parte de integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por ello, responsabilizó a Raciel Pérez Cruz, aspirante a la alcaldía por Morena, de cualquier daño que le suceda a los integrantes de los equipos de campaña de las distintas candidaturas de la coalición. “Señor candidato, las campañas se ganan con propuestas, no con agresiones”, condenó firmemente.

Explicó que los grupos de choque de Morena han bajado la propaganda de los candidatos del Frente y amedrentado a los brigadistas con palabras, “afortunadamente no ha habido contacto físico, es por eso que hago el llamado al candidato para que ponga en orden a su equipo de campaña”.

En tanto, Antonio Álvarez Hernández, presidente de la delegación municipal del PAN, adelantó que presentarán la denuncia correspondiente antes las autoridades. Asimismo, habló sobre la adhesión de panistas al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mencionó que solo son declaraciones mediáticas y oportunistas, ya que se trata de personas que ya no eran militantes de AN, pues algunos renunciaron y otros fueron expulsados o no participaban en el partido en ningún proceso electoral.

“Cabe destacar que no son los grandes líderes sociales que pretenden hacerle creer al electorado, no tienen la cantidad de votos que señalan tener y en la realidad no convencen porque con su actuar han perdido toda credibilidad, ya que no hay coherencia en sus acciones, siendo claro que la ambición los ha llevado a transitar por diversos partidos políticos”, indicó.

De igual forma, pidió a la actual presidenta municipal de Tlalnepantla, Denise Ugalde Alegría, que saque las manos del proceso electoral, debido a que utilizan los recursos humanos y materiales en favor de su partido (PRI). “A través del Ayuntamiento y sus dependencias se están cometiendo diversas irregularidades constitutivas de delitos electorales, en todo el territorio municipal, como entrega de diversos artículos como cemento, varillas, despensa, dinero, calentadores solares, gallinas, chivos, etc., a nombre del PRI gobierno y su candidato”, agregó.

Por otra parte, a nombre del Consejo Cívico de Tlalnepantla A. C., su presidente honorario, Eduardo Mendoza Ayala, expresó el respaldo total de la organización a los candidatos de la coalición “Por el Estado de México al Frente”, rumbo a las elecciones locales del próximo 1° de julio. Indicó que la importancia del Consejo radica en que es un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno, por lo que su labor ha trascendido como una plataforma de proyección para líderes honestos que han servido a la sociedad como funcionarios.