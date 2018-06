Yeidckol: del tigre al diablo; AMLO la envió

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Voto silencioso, más grande que cualquier encuesta: Meade

Del tigre al diablo, o ¿de qué otra manera puede resumirse el anuncio que hiciera la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, cuando desde el Senado, en conferencia de prensa, señalara que Morena no está dispuesto a permitir fraude alguno, porque si alguien intenta hacerlo se encontrarán “con el diablo”?

Este anuncio o amenaza, la hizo la líder morenista, luego de presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco y a la alcaldía de Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, respectivamente por el presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos.

Respecto a lo anterior, hay que señalar que desde hace algunas semanas, el propio candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, había señalado a Alfaro como un traidor. Fue precisamente desde la Plaza de las Américas, en Jalisco, cuando el tabasqueño aseguró que Alfaro era un “traidorzuelo” y pidió a la ciudadanía de dicha entidad, que votaran por su candidato, Carlos Lomelí.

Concretamente, el de Macuspana indicó: “no le tengo confianza a los otros (candidatos), a uno en particular que ni siquiera voy a mencionar por su nombre… ahí se los dejo de tarea, no les va a costar mucho trabajo investigar a quien me refiero, es más de lo mismo, no se dejen engañar, eso es gatopardismo”.

Evidentemente, en esa ocasión, López Obrador se refería ni más ni menos que al propio Enrique Alfaro, quien por su parte, no hizo ni siquiera un poco de caso a los señalamientos ahora, de Polevnsky y por las redes aseguró que está listo para seguir “el camino hacia la refundación de Jalisco”.

Y como se ve, sus seguidores no le hicieron mucho caso al tabasqueño la primera vez que acusó a Alfaro, cuyo único “delito”, al parecer, ha sido no alinearse a las órdenes del dueño de Morena.

Por eso, el candidato presidencial morenista, envió a la dirigente de su partido que no parece tener el peso y la energía como para decir las cosas que dice, esto es, para andar soltando al mismísimo diablo. Le faltaría contundencia a Yeidckol, que no hace más que seguir, sin cuestionar ni chistar, las órdenes de su jefe y líder máximo.

Por ello, tampoco le pegó a la empresaria aquello que reiteró en entrevista; “el diablo soy yo”. No, definitivamente le falta; apenas podría compararse con el tigre que sale en los “spots” del partido Encuentro Social.

De cualquier manera, ya muy en su papel, Polevnsky aseguró que a ningún precio permitirán el fraude, “entonces ninguna manipulación es aceptable”. ¿Será?

Eso sí, tuvo mucho cuidado la empresaria en deslindar a López Obrador de esta denuncia que presentó, al aseverar que el propio candidato de “Juntos Haremos Historia”, no se va a meter, sin embargo, ella sí lo va hacer y va ir a fondo, simple y sencillamente porque es la dirigente de Morena, pero es bien sabido que en ese partido, no se mueve “ni una hoja” sin la voluntad del tabasqueño; por algo ese instituto político es de su propiedad.

Una cuestión más que no se puede soslayar, es que, de acuerdo a la infinidad de encuestas que se han difundido en los últimos días, Yeidckol ya siente también que AMLO tiene algo más que un pie en Los Pinos, o sea, que ya es el presidente de México.

En este punto, hay analistas que opinan que es probable que López Obrador gane, pero con una diferencia de algo así como siete puntos, pues hay muchos factores decisivos que no están tomando en el equipo de Morena.

Además, eso de que el partido lópezobradorista, obtendrá la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, está por verse, pues el resto de los partidos políticos no se han quedado “dormidos en sus laureles”.

Municiones

*** En el equipo cercano al candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, están convencidos que el voto silencioso es más grande de lo estimado hasta ahora y será factor determinante para modificar radicalmente las mediciones hasta ahora en cuanto al puntero López Obrador.

Consideran que este elevado voto oculto, obedece al acoso, intimidación y ataques del que son objeto, por parte de seguidores morenistas, quienes hacen público su respaldo a otro candidato que no sea el de la coalición “Juntos haremos Historia”.

Por ello, la estrategia mediática del candidato Meade, a unos días del cierre de campaña, se enfoca a destacar que “el voto silencioso es más grande, más fuerte, y más poderoso que cualquier encuesta”, de acuerdo con un reciente video en que se invita a votar por Meade y en el cual se hace un llamado a los electores a no dejarse influenciar por quienes pregonan que la decisión para este primero de julio ya está tomada.

“La estrategia es influir en tu sentir, generar la percepción de que la tendencia es clara para inhibir la libre participación de aquellos que no comulgan con sus ideas. Pero desalentar tu derecho a opinar distinto no hará que dejes de pensar que lo que ellos plantean no es el México que merecemos”, se señala el video mensaje.

