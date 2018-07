Canal Nu9ve renace con “Intrusos”

El entrañable canal de Televisa es relanzado y uno de sus programas estelares será el conducido por Martha Figueroa, Aurora Valle, Maca Carriedo y Juan José Origel

Arturo Arellano

De regreso a las bases, Televisa anuncia el relanzamiento de Canal 9, que se había convertido en Galavisión, pero que ahora con un refresco de contenidos y nuevas apuestas en programación, se convierte en Canal Nu9ve. Esta renovación entrará en vigor a partir de este 9 de julio y lo hará con el estreno de un de sus programas estelares “Intrusos”, conducido por Martha Figueroa, Aurora Valle, Maca Carriedo y Juan José Origel, con el que pretenden hacerle frente a “Ventaneando” de Azteca.

En rueda de prensa se dieron a conocer mayores detalles sobre la programación y por supuesto de “Intrusos” de la productora ejecutiva Carmen Armendáriz. En el tema de Canal Nu9ve adelantaron que presentarán nuevos contenidos de las emisiones de paga y teleseries de Telemundo, por las las mañanas se transmitirá “Vecinos”, “Clase 406” y un resumen de del show matutino “Despierta América”. Lo mismo de de lunes a jueves se estrenarán algunos de los programas más conocidos de la televisión de paga como “Sala de emergencia”, “Decisiones de mujeres” y “1000 maneras de morir”, cuyas emisiones serán por la tarde.

En lo que se refiere a teleseries de alto reconocimiento, Canal Nu9ve contará con la transmisión a partir del 9 de julio, de “Mariposa de barrio”, la vida de Jenni Rivera, en punto de las 10:30 pm, mientras que a las 00:00 horas se transmitirá “El Chema”, protagonizada por el talentoso Mauricio Ochmann. Sobre lo anterior, comentaron que “Canal Nu9ve es uno que la gente siente muy suyo, lo extrañan y por ello el slogan que ahora adoptamos de ‘todo tuyo’. La base fundamental de este canal es entretener, por lo que tendremos programación para toda la familia en distintos horarios”.

Asimismo, se estrenará el programa de espectáculos “Intrusos” de la productora ejecutiva Carmen Armendáriz, responsable junto a Paty Chapoy de la creación de “Ventaneando” hace 22 años, pero que ahora hará frente a aquella emisión con un nuevo programa en un formato similar y con la participación de Martha Figueroa, Aurora Valle, Maca Carriedo y Juan José Origel en la conducción. Sobre esto, Juan José Origel comentó. “El hilo ya se inventó y fue Carmen Armendáriz hace 22 años, a partir de ahí ha habido programas con ese formato, pero cada quien muestra su estilo, su manera de contar las notas, no los chismes. No competimos, porque cada quién tiene su horario, estamos aquí solitos y a gusto”, a lo que Martha Figueroa señaló: “Yo creo que sí competimos, pero no con un solo programa, sino con todos canales, novelas, programas, deportes, espectáculos y además con los que traen un teléfono y se creen periodistas, son un dolor de cabeza esas personas en las redes, pero la televisión es la televisión en cualquier parte del mundo. Nosotros somos periodistas de carrera, le echamos ganas todos los días, tenemos contactos e información de todas partes, así que hacemos lo nuestro”.

“Si nos parecemos a ‘Ventaneando’, pero es porque somos los originales, somos muy buenos y tenemos experiencia, la edad no quita, suma y a mis 52, estoy encantada de decir que he sido pionera junto con otros compañeros de esta manera de contar el espectáculo”. Finalmente, Carmen Armendaríz señaló que “si estos cuatro en la conducción no tuvieran esa personalidad tan fuerte y diferente, no harían lo que hacen, porque se requiere de mucha fortaleza y de carácter. Tienen una gran manera de pensar”. Este programa se transmitirá a partir del lunes 9 de julio a las 10:30 horas y desde entonces en el mismo horario de lunes a viernes.