Dan claquetazo de la segunda temporada de “Renta congelada”

La producción se reunió en el foro 8 de Televisa San Ángel para iniciar las grabaciones de esta exitosa serie, que forma parte de la barra de comedia

Asael Grande

Televisa anunció el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de la comedia “Renta congelada”, de Pedro Ortiz de Pinedo, serie que inicialmente fue desarrollada como una producción original de la plataforma de streaming Blim, y luego rediseñada para ser emitida en “las estrellas”, señal por la que “Renta congelada” tuvo mucho éxito en el público televidente: “son personajes muy arraigados, se quedó bueno el final de la primera temporada, ya verán hacia dónde va la serie, hay muchas situaciones divertidas, porque es una comedia, propiamente dicho, y los personajes van a vivir aventuras completamente nuevas, y la situación se transforma, y ahora la premisa de la serie, aunque son los mismos cuatro personajes, con las mismas personalidades, se refuerza el personaje de Faisy, nos va a ayudar a denotar muchos más conflictos, entra Harold Azuara, como parte de nuestro elenco base, creo que el público se va a divertir mucho con esta temporada nueva; me da mucho gusto que haya tenido tanto éxito la primera temporada de ‘Renta congelada’, estamos por estrenar el 24 de julio, ‘Simón dice’, pero me da gusto que me sigan permitiendo inventar locuras, y conceptos que son franquicias nuevas para Televisa, y ahora nos permiten hacer otros trece capítulos de ‘Renta congelada’, con una gran esperanza de que le guste al público, y de que podamos hacer más, dijo Pedro Ortiz de Pinedo, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Televisa comenzará la producción de los nuevos episodios de la serie, a estrenarse tentativamente para el mes de octubre; “Renta congelada” es una comedia producida por Pedro Ortiz de Pinedo y protagonizada por Juan Diego Covarrubias, Regina Blandón, Rodrigo Murray y Patricia Manterola: “quiero agradecerle al público por haber hecho de la primera temporada todo un éxito; viene una segunda mucho más divertida, ahora los personajes van a hacer equipo; Delia viene más coqueta que nunca, más despistada que nunca, más inocente que nunca, en esta temporada nueva los personajes están muy bien hechos, como actriz, esta serie ha sido todo un reto actoral, es más difícil reír, que hacer llorar, y la verdad es que es complicada la comedia, tiene otros tiempos, pero como actriz, los retos me encantan, y al público le ha encantado mi trabajo, he tenido muy lindos comentarios, para mí es una nueva faceta”, dijo, Patricia Manterola.

“Renta congelada” tuvo una primera temporada de 13 episodios y cuenta la historia de una pareja de recién casados que debe compartir vivienda con una pareja de cuarentones luego de que la dueña, con Alzheimer, firmara contrato con ambas parejas por separado. Actúan Juan Diego Covarrubias – Fernando Federico Gómez Arriaga “El Hipster”; Regina Blandón – Ana Donají-Álvarez Sáenz de Gómez “La Vegana”; Rodrigo Murray – Federico Fernando Gómez Noroña “El Baquetón”; y Patricia Manterola – Delia Guadalupe Zaldívar de Gómez “La Esotérica”.