Informar lo trascendente

Folclor urbano

Salvador Estrada

Las oficinas de prensa del gobierno federal van a desaparecer, según anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero ¿son inútiles y de verdad no sirven?

Se debe llevar a cabo un estudio, serio y responsable de la labor de las oficinas de prensa, ver su pro y su contra, porque mal o bien han servido a los gobiernos en turno.

Andrés Manuel solamente quiere una oficina de prensa en la Presidencia y desde ahí, se supone, difundir la información de todas las secretarías de Estado.

Las oficinas de prensa, que ahora se conocen como dirección de comunicación social, generan gastos que se pueden reducir con ajuste de personal y con sólo tener el adecuado, pero no desaparecerlas.

Si un funcionario, por las necesidades de su labor va de gira a algunos de los estados de la República, debe contar con el número adecuado de comunicadores, para que den a conocer las tareas que realizó .

Y desde ese sitio enviarlo, vía internet, al encargado de comunicación de la Presidencia.

Este paradigma se debe tomar en cuenta, a fin de que en las secretarías de estado prevalezca la oficina de prensa o dirección de comunicación social con un mínimo de personal para su funcionamiento.

Los estudiantes de periodismo o comunicación siempre han tenido en las oficinas de prensa donde cumplir con su servicio social y después de terminar la carrera aspirar a tener empleo en la dependencia que los apoyó en su labor.

Si se cumple el anuncio del presidente electo, en el medio periodístico y de comunicación, habrá desempleo y muchos jóvenes, con vocación periodística, pensarán muy bien si estudian esa carrera, que no tiene futuro.

Pero mientras no tome el poder Andrés Manuel debe consultar con especialistas en comunicación su decisión de “darles cuello” a las oficinas de prensa.

Andrés Manuel debe tomar conciencia de que ya es presidente y que debe tener un vocero, que dé a conocer algunas de sus actividades, como lo tiene el presidente Peña Nieto, quien le ha dado la responsabilidad a Eduardo Sánchez.

El presidente electo ya no puede seguir siendo el gran comunicador y debe dar a cada miembro de su gabinete su lugar y su responsabilidad para que en su momento informen lo que tengan que informar y él no lo tenga que hacer todo.

La multa del INE a Morena la debe aclarar su presidenta Yeidckol Polevnsky .

Decir que la multa es “una vil venganza” y aclarar que impugnará la multa, no es su papel presidente y no le corresponde hacer declaraciones, ya no es candidato, ¡es presidente electo!

Y “la bronca” es con el partido, no con usted. Tome su lugar presidente.

Y si va a llevar a cabo sus reuniones mañaneras con su gabinete de seguridad, no quiera aparecer en los medios todos los días para informar de los acuerdos tomados en esas reuniones. ¡No es su trabajo ser informador!

Lo trascendente debe informarlo, lo cotidiano, su vocero.

