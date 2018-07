Manuel Turizo traerá su reggaetón romance a México

Acompañado de su hermano Julián, ofrecerá conciertos en Monterrey el 28 de septiembre, el 29 del mismo mes en Pepsi Center de la Ciudad de México, y el 30, en Guadalajara

Arturo Arellano

Manuel Turizo llega con su reggaetón romance a nuestro pais, donde ofrecerá conciertos en compañía de su hermano Julián, en Monterrey, el 28 de septiembre, el 29 del mismo mes eln Pepsi Center de la Ciudad de México y el 30 en Guadalajara. Lo mismo recibió certificación diamante mas platino y oro por su sencillo “Una lady como tú”, además de certificación doble platino por “Esperándote”.

El reggaetonero ofreció una rueda de prensa, acompañado de su hermano Julián, quien también hará presencia en los conciertos. “Todos tenemos una identidad distinta, y nosotros el sabor que le quisimos poner al reggaetón es el romanticismo sincero, que no sea solamente rumba. Queremos que puedas escuchar una canción y que además de mover el cuerpo te haga sentir algo bello, que te despierte sentimientos. Lo mismo queremos contar historias en las canciones, retomar esa idea de contar un cuento de principio a fin y no sólo decir frases sueltas”. En ese mismo tenor agregaron que “la idea es imprimir algo bello en las personas, que logren durante los cuatro o cinco minutos que dure una canción sentirse bien a gusto y felices. Que se inspiren a darle cosas buenas a las personas que los rodean, eso es el amor básicamente”.

Sobre su futuro refieren que “somos jóvenes, pero esperamos una vida entera haciendo conciertos, dando entrevistas y haciendo música toda la vida, no hay nada mas. Vamos paso a paso, viviendo el momento y haciendo lo que nos corresponde con el mayor gusto y pasión para llegar lo más lejos posible”. Por lo que del trabajo como hermanos refieren “Nos aconsejamos como hermanos, si de pronto uno está haciendo algo malo no hay reparo en llamarnos la atención. Es una bendición poder trabajar entre hermanos, no hay ego, sólo amor y sinceridad, llevamos peleándonos desde los tres años de edad, así que sabemos qué hacer para estar contentos a los 5 minutos”.

Asimismo, sobre las letras de sus canciones dicen “el camino de cada quien es muy distinto, yo no puedo decirle a cada quien que hacer con sus vidas, só1o inspirarles cosas buenas. Nosotros trabajamos mucho y evolucionamos, al principio no sabíamos cuánto nos iba a tocar trabajar, pero cuando lo haces con y por amor, por un propósito finalmente las cosas se van a dar”.

Sobre los shows en México se limitaron a decir “será un concierto especial, estamos preparando muchas sorpresas e invitados, porque México nos ha llenado de cariño y se merecen lo mejor”.