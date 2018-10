“New wave. En busca de la memoria”, de Horacio Garduño

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Este libro, bajo el sello de Alfaguara Juvenil, explora los viajes y las subrealidades de la mente humana en el tiempo y en el espacio

Lucrecia canta en una banda punk y se expresa con intensidad inusual, con una energía brutal en el escenario, y vaya que tiene un mundo interior por manifestarse, pues su vida en casa no ha sido fácil. La música es su vía de desfogue. En su mente hay otra Lucrecia, más inocente, que ha olvidado su pasado a causa de una experiencia traumática, pero cuando conoce a Juan José, un baterista que se deja llevar por el trance de la música, las cosas empiezan a reacomodarse de forma extraña. Lucre busca recuperar sus memorias y las escribe en una libreta. Pero aún debe ahondar en ciertos recuerdos, los más dolorosos. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Horacio Garduño sobre su novela.

—¿Por qué New wave, te gusta ese género de música de los 80’s?

“Me gusta muchísimo, a parte que me tocó en una época padre de la vida, a los 13 años, tengo recuerdos muy padres, quise tomar esta vibra mía para basarme en ella, además la música de New wave, se me hace muy importante porque es lo que nació del punk y se volvió más estético, y es lo que quise hacer que la vida del protagonista pasara de una etapa curiosa a una etapa estética, aunque nerviosita”.

—¿Por qué se reprimió en su momento el rock / punk que se tocaba en los hoyos funkies?

“Había una institucionalización de la música, era relegada la música y la expresión juvenil, por lo que pasó en Avándaro y lo del 68, y había como una etiqueta de los jóvenes roqueros como gente viciosa, sucia, gente que buscaba problemas, creo que eso le hizo bien a la música, el que estuvieran en hoyos funky le dio una identidad de importancia a la música mexicana y esta marginalidad fue básica para que fuera como fue, curiosamente el funky en Inglaterra se automarginó, aunque allá siempre ha habido el fomento a la música y la liberar para expresarse en lugares, en estadios, no como aquí que no llegaban los principales artistas internacionales”.

—Este grupo de amigos (Lucre, JJ y Pastor), que se unen para tener el grupo “Los Despiadados” ¿Cómo fue que surgieron los personajes?

“Los personajes son una amalgama de gente que yo he conocido, en el caso de los dos aspirantes a punk un amigo es JJ claramente, y Pastor, es una combinación de dos amigos de la preparatoria, ellos querían ser punks como una especia de moda y romperla, tener un gran éxito y ser las leyendas fundacionales del punk en México y pues eso da como mucha comedia porque es una aspiración frívola, con miras al éxito que eso nunca pasaba, Lucrecia viene de una experiencia traumática, tiene una amnesia que le duró años, estaba en una especie de limbo y al conocer estos dos chicos y el punk, esto le viene bien porque es una forma de sacar su furia, y ella es realmente punk a comparación de ellos dos”.

—Lucre escribía todas sus memorias en un diario, era una catarsis para ella, a los 13 años sufre un abuso por parte de su padrastro:

“Su padrastro quiso abusar de ella, lo cual es un tema muy serio y desgraciadamente, común en este tiempo, esta saliendo mas a la luz este tipo de caso por el acceso a las redes sociales, siempre ha pasado y tiene consecuencias graves, es curioso porque yo no investigué previo sobre la amnesia disociativa y sobre las consecuencias de este tipo de experiencias, resultó real que sí era consecuencia de este tipo de abusos, no estaba tan lejos de la realidad, es un tema muy serio que esta abordado de una manera seria, tiene capas estéticas para que no se frivolice, para que se tenga una esperanza a través de relaciones sanas, amorosas que es lo que le pasa a Lucre”.

patolina22@hotmail.com