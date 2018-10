Gala Montes le apuesta al género romántico

Destacada por su papel como “Luz Marina” Casillas en la tercera y cuarta temporada de “El señor de los cielos”, se prepara para el lanzamiento de su carrera artística dentro del ámbito discográfico

Ha abierto los conciertos de CD9 y Manuel Turizo

Asael Grande

La actriz mexicana, Gala Montes, destacada por su papel como “Luz Marina” Casillas en la tercera y cuarta temporada de “El señor de los cielos”, se prepara para el lanzamiento de su carrera artística dentro del ámbito discográfico; sobre esto, platicó con DIARIO IMAGEN: “Hace tres meses le abrí a CD9, en Durango, enfrente de 12 mil personas, así que ese fue mi debut como cantante, tenía mucho tiempo ya queriéndolo hacer, y se me presentó la oportunidad de abrir el concierto a Manuel Turizo en el Pepsi Center, y en Guadalajara, la verdad es un sueño hecho realidad, estoy muy contenta, tengo 12 años siendo actriz, peo siempre me ha gustado la música, y las dos cosas me encantan, ya llevo un año preparando este proyecto que es totalmente mío, al fin me estoy presentando como Gala Montes, y no como un personaje a través de ‘El señor de los cielos’, sino que ahora sí soy Gala, y vengo a demostrar qué hay en el corazón de Gala, a través de mis canciones”, manifestó.

Gala Montes inició su carrera como actriz a los seis años de edad, apareciendo en varias películas, cortometrajes, obras de teatro y apariciones especiales en la TV. Su primer papel fue en la serie “La niñera” interpretando a “Elenita”: “algunas canciones son mías, hay una canción especial, que escribí, se llama ‘Distancia’; el primer sencillo se llama ‘Si te atreves’, aun no sé si sacaré disco, vamos a lanzar sencillo por sencillo, y ya depende de la reacción de la gente, veremos cómo nos reciben, me interesa traer nuevos géneros a México, algo nuevo, amo actuar, y pararme en un escenario, me gustaría grabar videos musicales”, agregó, respecto a su proyecto musical que prepara para el público que la admira.

Sobre sus próximos proyectos, Gala adelantó: “me voy de gira, estaré en Los Ángeles con una obra que se llama ‘Estelas del narco’, en la que están Bárbara Mori, Irán Castillo, un elencazo, ha valido la pena cada momento de mi carrera; mi faceta como cantante es un proyecto que he soñado desde niña, y hay que apoyar los sueños de los demás, es un proyecto que tiene mucho corazón, mucho trabajo detrás, es la primera vez que me presento como Gala, me empiezo a demostrar como un ser humano, no una artista inalcanzable, y eso es lo que van a ver en el escenario, me gusta el estilo romántico”, finalizó la actriz, quien ha participado en producciones como “Lo que callamos las mujeres”, en la telenovela “Deseo prohibido”, en las películas “De día y de noche”, y “Adiós, papá”; en el 2015 hace el personaje de Luz Marina Casillas en la tercera y cuarta temporada de “El señor de los cielos”, personaje que la encumbró en el gusto del público.