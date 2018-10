Con “Maldita felicidad”, Los Claxons llegan al Pepsi Center

La agrupación regiomontana presentará en concierto su más reciente disco este 7 de octubre

Arturo Arellano

Los Claxons no son una banda que se mantenga bajo grandes reflectores ni en el stream mundial, sin embargo, esto no es reflejo de falta de éxito o creatividad, sino todo lo contrario, ya que los regios se mantienen en un perfil bajo durante su etapa creativa, para luego salir imponentemente en este caso con un disco extraordinario, titulado “Maldita felicidad” y literalmente maldita felicidad para sus miles de fanáticos que podrán disfrutar de la presentación de este disco con un concierto en vivo el 7 de octubre en el WTC Pepsi Center, para llegar posteriormente a la Arena Monterrey.

Con el interés de dar a conocer su disco y las fechas en puerta, la tercia de rockeros platicó en rueda de prensa. “Nuestra evolución es natural, creemos que la creatividad no se acaba, ni para nosotros, ni para nadie, si te mantienes trabajando, incluso siempre siguen saliendo nuevos artistas. Lo que sucede es que se cierran ciclos y se abren nuevos, pero te tienes que acoplar y ver la posibilidad de ir creciendo. Es difícil en este momento de la industria saber qué hacer, si lanzar sólo temas o el disco completo. En nuestro caso particular, la situación era hacer un disco o hacer una pausa en nuestra carrera, optamos por lo segundo porque sentimos que nos hacía falta el álbum para decir lo que sentíamos y en qué momento estábamos, así que aquí estamos con ‘Maldita felicidad’, porque a final de cuentas lo que importa es la música y no nos molesta si es digital, si es por sencillos, la cosa es seguir haciéndola”.

Reconocen, tomando en cuenta que el productor del disco es Andrés Saavedra que “es difícil para una banda independiente tener acercamiento con productores de renombre, mucho tiene que ver en las relaciones, porque por ejemplo nosotros tuvimos colaboración con Andrés Saavedra, que es un personaje que nunca tiene tiempo, pero le gustó la banda. Hay disqueras internacionales buscándolo, pero no les da fecha y a nosotros nos la dio. Fue un trabajo en complicidad porque tampoco es una dictadura, en la que nos digan qué hacer y qué no, todo opinamos y de ello este resultado”.

Describen que “cuando estamos en el estudio todo fluye muy bien, sabemos de que va todo, lo mismo que en las giras porque ya somos una familia. Gracias a Dios cada año vamos a más lugares y más gente nos conoce, es un sueño que se sigue construyendo y que seguimos trabajando todos los días para no dejar de crecer y avanzar. Este año llegamos de nuevo a Arena Monterrey, lo cual es una gran experiencia, porque va de nuevo a vernos toda nuestra familia y nuestros amigos, esos que al principio teníamos que llevar casi a fuerza a vernos a lugares más pequeños, ahora pueden ver una Arena Monterrey llena, es muy satisfactorio, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero con nosotros ha sido diferente, por eso no hemos salido de casa”. En el caso de su fecha en Pepsi Center dijeron “va a ser una fiesta pensada para los fans, de modo que haremos temas del nuevo disco para que lo vayan escuchando y también de toda nuestra carrera”.

Finalmente, recordaron la entrega que les hizo el ex beatle Paul McCartney, de un reconocimiento por su participación en Non Violence Project Foundation. “Fueron ocho meses de espera, pero sí lo conocimos, nos tomamos una fotografía y platicamos sobre los proyectos en contra de la violencia. Él es una leyenda viviente, de los artistas más reconocidos del mundo, de modo que hablar con él ha sido la mejor de las experiencias. No tuvimos un proyecto en sí, más bien fue la interpretación de ‘We Can Work It Out’, el tema de The Beatles, que no es sencillo por dos cosas, una la trascendencia de la banda y otra porque no se puede casi interpretar legalmente un tema de The Beatles porque hay muchos candados alrededor de su música, pero aquí se logró para hablar de la no violencia en México”, concluyeron.