Michael Bublé regresará con nuevo álbum el próximo 16 de noviembre

Incluye la canción “When I Fall In Love” para escuchar y descargar ahora

La superestrella global Michael Bublé se prepara para el lanzamiento de (Y se pronuncia love) su primer álbum de estudio en dos años éste 16 de noviembre; después de un receso de la vida pública que durara un par de años para pasar tiempo con su familia. El anuncio fue oficialmente confirmado por Reprise Records, mismos que lanzarán el octavo y más romántico álbum hasta la fecha de éste multi-ganador del premio Grammy.

El cantautor canadiense regresó al estudio con una nueva perspectiva de la vida y un compromiso renovado de honrar la música que siempre ha amado.

“Yo no anticipé ningún regreso al estudio o a las presentaciones, y estuve completamente bien con eso. Mi visión del mundo entero ha cambiado completamente en los últimos años. Quise pasar todo mi tiempo con mi esposa e hijos. En eso me enfoqué. Pero poco a poco, entendiendo cuales son mis prioridades en la vida, empecé a sentir un nuevo compromiso para expresar las emociones y lecciones que he enfrentado. No importa si soy el narrador, observador, el personaje principal, un soñador, un chico con el corazón roto en un bar o teniendo la mejor noche de su vida, tengo historias que contar en éste disco. Todo está en las canciones. He tenido muchas bendiciones en la vida y una de ellas es que yo soy quien sostiene la antorcha para mantener todas esas canciones con vida para las próximas generaciones. Tomo esa responsabilidad muy seriamente. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido,” comentó Bublé.

Bublé co-produjo su nuevo álbum trayendo el nuevo amor a varios de los clásicos estadounidenses. El álbum abre con la idealista y soñadora “When I Fall In Love.” En él también se incluye la canción de Rogers & Hart, “My Funny Valentine.” Otras de las canciones que se podrán encontrar en el álbum son “When You’re Smiling”, “Such A Night” llena de swing, así como las favoritas de Bublé como “Unforgettable”, “Help Me Make It Through The Night” y “I Only Have Eyes For You.” Dos pistas destacadas son “Love You Anymore” de Charlie Puth y “La Vie En Rose” – un dueto donde Bublé colabora con la artista Cecile McLorin Salvant. Una conmovedora canción original titulada ‘Forever Now” que demuestra las habilidades para componer de Bublé, que mostró previamente en “Home,” “Haven’t Met You Yet” y “Everything.” Y, por último, el álbum cierra con una versión de “Where or When.” fue producido por David Foster, Jochem van der Saag y Michael Bublé. Los tres trajeron la visión de Bublé a la vida con arreglos excelsos que giran alrededor de su rica voz.

Michael Bublé ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo, se ha presentado en cientos de shows completamente agotados, ha ganado cuatro premios Grammy y varios Juno Awards, durante su extraordinaria carrera.