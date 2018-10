Preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad: Gabriel Soto

En su cuenta oficial de Instagram, el actor, de 43 años, compartió un mensaje, en el que señala que optó por la separación, porque ya no era feliz y era injusto para él, pero sobre todo para sus pequeñas

Geraldine Bazán había declarado a TVyNovelas que la causante de su ruptura fue Irina Baeva

Gabriel Soto rompió el silencio y envió un fuerte mensaje en redes sociales a menos de 24 horas de haber firmado su divorcio de Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas.

Manifestó que tomó esta decisión buscando su felicidad, el actor mexicano colocó un video en referencia a los ataques, y expresó: “El mejor ejemplo que le puedo enseñar a mis hijas será siempre en primer lugar, que sean felices, que busquen y luchen por su felicidad a toda costa. A veces por querer salvar una situación uno se olvida que esa es la ley número 1 de la vida por la que yo me muevo y todo el mundo se debería mover”.

Acto seguido, retomó el tema de las críticas, mismas que recibe constantemente tras su separación y expresó: “Han sido dos años de constantes críticas y juzgamientos acerca de mis decisiones personales. Dos años de ataques para mí, para mi entorno. Asumiendo mis responsabilidades, preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad ni armonía, para mí y para mis hijas quienes desde que llegaron al mundo han tenido en mí a un padre presente, amoroso y a un amigo incondicional que jamás las abandonará porque más allá de tener la bendición de proveerles de cosas materiales, tengo la bendición más grande de darles amor sin límite”.

Sin embargo, el tema se puso álgido al hablar de las mujeres que atraviesan por un divorcio y subrayó: “Respeto y admiro a todas las mujeres empoderadas frente a una situación adversa, pero llamo a la reflexión de aquellas que, con casa, chofer, nanas, colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra sin sentido ya”.

Para concluir el mensaje, el histrión indicó que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. “Que todos quienes me leen encuentren la paz y la felicidad para su alma, así como yo encontré la mía”.

Y es que en las últimas semanas, su novia Irina Baeva vivió una ola de agresiones en las que la tachaban de ‘robamaridos’ y ‘rompehogares’, luego de que se confirmó su romance y de que Geraldine Bazán aseguró que sus hijas no conviven con la rusa porque no es una buena mujer ni decente. Desde noviembre de 2017 y tres meses después de darse a conocer que ya no era pareja de Soto, la actriz de “Por amar sin ley” declaró a la revista TVyNovelasque la causante del fin de su matrimonio era la joven de 25 años.

